Euskadi concentra en Álava y Bizkaia la apuesta por las energías renovables y plantea 110 emplazamientos

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables en Euskadi que identifica un total de 110 puntos en los que podrían instalarse proyectos de energía eólica o fotovoltaica. La apuesta se concentra fundamentalmente en Álava y en Bizkaia por una cuestión de orografía y también de clima. Ambos territorios acumulan el 82,7% de las zonas susceptibles de tener una instalación de energía renovable en su terreno, 91 zonas en total, y para el territorio alavés se reservan las más grandes en lo que se refiere a los parques de placas solares por tener más terreno y una mayor cantidad de horas de sol.

En concreto, el plan contempla 57 instalaciones de energía eólica y 53 de fotovoltaica. Un total de 42 de estas instalaciones están previstas en Álava. De ellas, 19 están reservadas para parques eólicos y 23 para instalaciones fotovoltaicas. En Bizkaia se prevén 49 zonas de instalación, repartidas entre 26 parques eólicos y 23 solares. Mientras que en Gipuzkoa sólo se contemplan en el plan 19 instalaciones, de las que 12 son eólicas y 7 fotovoltaicas.

El documento, que no es definitivo porque a partir de ahora se abre un periodo de 45 días en el que se podrán presentar alegaciones que pueden modificarlo -Elkarrekin Podemos-IU ha criticado que se pida a los municipios que respondan en período electoral-, regula la instalación de infraestructuras de fuentes de energías renovables en función de las limitaciones territoriales y ambientales existentes. Es decir, el hecho de que se identifiquen 110 zonas no quiere decir que en todas ellas vaya a instalarse un parque, pero sí que fuera de estas zonas no podrán levantarse estas instalaciones, bien por estar en zonas urbanas o en parques naturales o en zonas de protección especial por su fauna o flora o zonas de interés paisajístico. También será necesario que haya empresas interesadas en llevar a cabo estas instalaciones en un futuro.

De momento, está previsto contar con dos nuevos parques eólicos en 2025, promovidos por Aixendar, con lo que contará con cinco grandes instalaciones de estas características. Los de Labraza y Azaceta se unirán a los que están ya en funcionamiento en Badaia, Oiz y Elgea- Urkilla. Además hay una pequeña instalación en Punta Lucero, en el Puerto de Bilbao que se construyó en 2006. Pero hay muchas empresa que ya han iniciado trámites para poder instalarse como la multinacional noruega StatKraft, o Capital Energy, entre otras.

Álava

En Álava los municipios de la zona de Álava central serán los que puedan estar más afectados por las instalaciones eólicas, especialmente los de la Llanada Alavesa, con instalaciones previstas en ocho puntos: Alegría-Dulantzi, Asparrena, Badaia, Barrunda, Elburgo, Iruraiz-Gauna, San Millán y Vitoria. También se prevén en la Montaña Alavesa, en Arraia Maeztu, Bernedo y Peñacerrada,;y en Añana, en los municipios de Añana, Ribera Alta, Valdegobía. En Rioja Alavesa se prevén en Oyón, y la zona de Ayala en Okondo y Llodio. En lo que se refiere a las centrales de placas solares, el PTS contempla que puedan ubicarse en Amurrio, Ayala, Urkabustaiz, Zigoitia, Agurain Alegría-Dulantzi, Arratzua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Elburgo, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna , San Millán, Vitoria, Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo, Elvillar, Laguardia, Ribera Alta, Lantarón o Valdegovía.

Bizkaia

En Bizkaia se contemplan como posibles puntos de instalaciones eólicas en los municipios del Gran Bilbao como, Alonsotegi, Arrogorriaga, Barakaldo, Bilbao, Larrabetzu, Muskiz yTrapagaran. En Encartaciones, en municipios como Arcentales, Balmaseda, Galdames, Güeñes, Sopuerta y Zalla. En la zona de Plentzia- Mungia podrán instalarse en Arrieta, Meñaka y Mungia. En la zona de Gernika-Bermeo, en Morga y Muxika; en el área de Markina-Ondarroa en Markina-Xemein y Berriatua; en el Durangesado en Amorebieta; y Arratia-Nervión en Arrankudiaga, Dima, Otxandio, Ubidea y Zeanuri. En cuanto a instalaciones solares, se establece la posibilidad las zonas del Gran Bilbao de Berango, Erandio, Galdakao, Lezama, Trapagaran, Zamudio. En Plentzia-Mungia en Lemoiz, Plentzia, Urduliz, Gamiz-Fika, Gatika, Maruri-Jatabe, Meñaka, y Mungia. En Encartaciones contmpla instalaciones solares en Carranz y Sopuerta. En Duranguesado podrán instarlarse en Abadiño, Amorebieta, Berriz y Elorrio. Mientras que en Arratia-Nervión estarán en Dima, Zeanuri y Orduña.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa, se señala como emplazamiento de eólica la zona de Urola Kosta, en muncipios como Beizama y Errezil; Tolosaldea, en Berastegi, Bidania-Goiatz, Gaztelu y Elduain; El Alto Deba: Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati; y el Bajo Deba: Deba, Mendaro y Mutriku.

Para parque fotovoltaicos se reservan zonas en Donostia y en los municipios de Albiztur Bidania-Goiatz, Tolosa y Zestoa.

Necesidad urgente

El Gobierno vasco ha subrayado que la emergencia energética y climática “ha puesto de manifiesto la necesidad real de abastecernos cada vez más, y de manera urgente, con fuentes autóctonas y renovables”. En este sentido, ha explicado que el principal objetivo es “cambiar el mix energético”, algo que resulta una prioridad “no solo para Euskadi sino para el conjunto de Europa”. Asegura que en el actual contexto energético y medioambiental es necesaria “una aceleración en la consecución del objetivo de descarbonización de la economía”, lo que requerirá “un despliegue de instalaciones de aprovechamiento de fuentes de energía renovable sobre el territorio, que necesariamente deberá ser mayor en los próximos años”.

Desde el Gobierno se ha precisado que la implantación de nuevas instalaciones “deberá cumplir con las exigencias medioambientales y el respeto a la preservación del patrimonio cultural, el medio socioeconómico, la seguridad y la salud”. Zigor Urkiaga, director de Proyectos estratégicos del ejecutivo autonómico ha explicado, que Euskadi tiene una industria “que nos da de comer y hay que garantizarles una energía”. Y ese es “un reto para todo el mundo”. Además, ha destacado las dificultades para establecer estas zonas en una orografía compleja como la de Euskadi. “En Álava por ejemplo, se apuesta más por la eólica porque hay más horas de sol”, ha señalado. Y aunque la teoría dice que el viento sopla más cuanto más alto se está u más cerca del mar, hay montes en los que no sé pueden poner por ser zonas de exclusión. En la Cadena Ser, Urkiaga ha añadido que las nuevas instalaciones no afectarán a campos de cultivo, porque también hay que garantizar la cadena alimentaria.

Placas solares sin licencias municipales

Por otra parte, EH Bildu ha anunciado este miércoles la consecución de un “acuerdo” con el PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs para aprobar una reforma legal destinada a permitir la instalación de placas solares y puntos de recarga para coches eléctricos sin necesidad de pedir licencia municipal de obra. La coalición soberanista ha informado, a través de un comunicado, de que el acuerdo logrado con estas formaciones consiste en la modificación de un artículo de la Ley del Suelo y Urbanismo, con el objetivo de fomentar el autoconsumo de energías renovables.

Este cambio legal permitirá “agilizar los trámites administrativos” para instalar en edificios placas solares y puntos de recarga de coches eléctricos, ya que la licencia municipal de obra que en la actualidad es obligatoria en esos casos “dejará de ser necesaria”.

EH Bildu ha destacado que esta medida es “coherente” con los criterios que en esta materia ha establecido la Unión Europea y con los cambios legislativos que ya han hecho Navarra y la “mayoría” de las comunidades autónomas del Estado.

La proposición de ley para cambiar en este aspecto la Ley del Suelo y Urbanismo fue presentada por EH Bildu en junio de 2022, y el Parlamento inició su tramitación el pasado mes de octubre, una vez recibido el dictamen favorable del Gobierno vasco.

EH Bildu ha anunciado que “tras la tramitación en ponencia y el acuerdo alcanzado en ella con PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP”, el Parlamento aprobará el texto este miércoles en primera instancia, en la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno del 1 de junio.

El parlamentario Mikel Otero ha destacado que “la emergencia climática, la dependencia de la energía exterior, la crisis de los precios energéticos y los factores geopolíticos que están tensionando el suministro en los últimos meses, están poniendo de manifiesto la necesidad de acelerar la transición energética”. Otero ha añadido que en este contexto, el autoconsumo energético “es un instrumento importante para hacer frente a todos estos problemas”. El representante de EH Bildu ha indicado que el autoconsumo “reduce la demanda en el mercado energético, mejora las condiciones medioambientales, ayuda a reducir la importación de hidrocarburos, y trae consigo una rebaja inmediata en la factura de los consumidores”.