Fallece un niño de menos de 10 años en Euskadi por coronavirus, el primero en toda la pandemia

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha registrado en la última semana en sus estadísticas el fallecimiento de una persona de menos de 10 años, el primer menor de edad fallecido en Euskadi durante la pandemia. La muerte se produjo durante la semana pasada como la de otras 85 personas con coronavirus, aunque se rebaja a 62 los decesos directamente ocurridos "a causa de la COVID-19". No hay más datos salvo que era una persona con patologías previas.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Saber más

Son 5.409 los casos detectados durante la pandemia entre menores de 20 años, 2.196 de ellos hasta los 10 años. Hasta la fecha, los fallecidos más jóvenes habían sido dos veinteañeros. Es a partir de los 70 años cuando la letalidad del neovirus Sars-Cov-2 se dispara: mueren el 9,6% de los infectados hasta los 80 años, el 20,7% de los octogenarios y el 28,2% de quienes tienen a partir de 90 años. Son 1.898 las defunciones totales hasta el 20 de septiembre y esta semana se han ido produciendo algunas más, principalmente en residencias.

En rueda de prensa, el coordinador del programa de vigilancia y control de la COVID-19 en Osakidetza, Ignacio Garitano, ha mostrado también su preocupación por el incremento de contagios entre jóvenes, singularmente en el tramo de edad comprendido entre los 17 y los 18 años y ha considerado que la infección se podría producir fuera de los centros educativos. "No pensamos que tenga vínculo con los colegios porque ese contagio no se ha producido en personas de 16 y 15. Es probable que no tenga que ver con los centros educativos", ha señalado Garitano, convertido ya en portavoz habitual de Salud para analizar la evolución de la pandemia. Otro dato que ha aportado es cada caso en un centro escolar -sea o no el lugar del contagio- obliga a aislar a una media de 10,7 personas.

Garitano ha indicado también que el 32% de las personas ingresadas en Osakidetza lo están por casos de coronavirus. Los casos totales en Euskadi, además, ya son más de 50.000, incluidos 7.862 diagnosticados de forma tardía mediante pruebas de anticuerpos. Las pruebas PCR realizadas superan ya las 800.000 euros.