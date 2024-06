El festival Zinebi sitúa a Joseba López Ortega como director por libre designación en vez de concurso público

Joseba López Ortega (Bilbao, 1962) ha sido designado este lunes como director del Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), cargo que ya ocupó entre 1988 y 1989. Desde entonces, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha sido comisario de exposiciones, consultor en empresas de restauración y producción de alimentos, crítico de ópera y colaborador en medios de comunicación. También ha trabajado como consultor independiente para el Gobierno vasco, BBK y la Diputación de Bizkaia. Ha dirigido dos documentales: 'Soinuen hiria' (2020) y '102%' (2022).

En la nota de prensa difundida por el Ayuntamiento de Bilbao para informar de que López Ortega será el nuevo director, se indica que ha “mantenido su relación profesional con Zinebi” gracias a su participación en el Comité de Selección en la elección de las películas integrantes de la Sección Oficial. Sin embargo, en el Comité de Selección, según la organización del festival, solo aparecen los nombres de Alaitz Arenaza, Rubén Corral, Víctor Iturregui, Laura Lazcano y Marcos Urquijo.

Zinebi, festival organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga, llevaba sin dirección desde este enero que Vanesa Fernández Guerra, directora desde 2018, anunciara su dimisión por “una decisión personal” y después fuera nombrada directora de Cultura y Euskara en EiTB Media, un cargo de nueva creación de la radio televisión pública vasca.

Para la designación de Fernández Guerra, el propio Teatro Arriaga publicó las bases de una convocatoria pública. En ella, los requisitos que debían cumplir y acreditar los candidatos eran dos años de experiencia como director de festivales de cine o eventos similares, contar con cuatro ediciones de experiencia en gestión de festivales de cine y seis años de experiencia como director de festivales o equipamientos de otras modalidades culturales, como música, artes escénicas, artes visuales o patrimonio. “No se valorarán las experiencias profesionales en prácticas académicas, colaboraciones y similares”, anunciaba la convocatoria.

En esta ocasión, en lugar de una convocatoria pública, se ha optado por la selección de un aspirante en concreto utilizando un sistema de libre designación. “Es una persona que conoce muy bien el tejido cultural de Bizkaia y especialmente el de Bilbao. Tiene una amplia experiencia tanto en Zinebi, el cual ha sido director durante un año y medio como del propio mundo audiovisual de Bilbao, Bizkaia y el Estado y es una persona muy habituada a tratar con los agentes culturales de la ciudad”, ha explicado a este periódico el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria.

Según ha confirmado Olabarria, para designar al nuevo director de Zinebi, han acudido directamente a López Ortega en lugar de realizar una convocatoria pública. “Ha sido un proceso distinto, legalmente podemos optar por una modalidad u otra y esta vez se ha decidido que era más oportuno en esta ocasión intentar dirigirnos a una persona en concreto. Le ofrecimos la posibilidad de llevar la dirección de Zinebi y lo ha aceptado y ese ha sido el proceso. Como no ha sido una convocatoria abierta no ha habido tantos requisitos, no se han publicado porque no han existido. Queríamos un perfil de gestor cultural que conociera muy bien nuestro ámbito cercano”, ha explicado.

Según la anterior convocatoria, la persona designada también debería acreditar el conocimiento del euskera con un nivel de C1 conforme a los niveles del Marco Europeo de Referencia de Lenguas. Se debía acreditar con el certificado EGA o equivalentes. En esta ocasión, este es un requisito que no se ha exigido. “Joseba López Ortega tiene conocimientos básicos de euskera. Tiene dominio de inglés y castellano, pero conocimientos básicos de euskera. Uno de los empeños a partir de su contrato será profundizar en el conocimiento del euskera para poder dominar esa lengua”, ha detallado.

El proceso que llegó a seguirse con Vanesa Fernández Guerra incluía a un Tribunal Calificador que convocó a un máximo de seis aspirantes a los que en función de la puntuación obtenida se les realizó una entrevista personal en la que debían defender un proyecto de dirección presentado. Según aquella convocatoria, la valoración de las candidaturas se atendía a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional. En aquella convocatoria, tras la que se seleccionó a Vanesa Fernández Guerra, se publicó la retribución salarial bruta anual que constaba de 53.000 euros más un plus de plena dedicación de 9.500 euros.

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) es el único festival internacional de Clase A de España en la categoría de documental y cortometraje. Está acreditado por la Academia de Hollywood como calificador para los premios Oscar, para los premios EFA de la Academia del Cine Europeo, para los premios BAFTA de la Academia Británica y para los premios Goya de la Academia Española.