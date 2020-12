FOTOGALERÍA | Así ha sido la reapertura de la hostelería en Euskadi

Imanol Larizgoitia, propietario del bar Bikote, en Bilbao

"La reapertura ha sido mala. El tiempo no ayuda y el hecho de que tengamos que cerrar de 20:00 a 22:00 tampoco. La gente sale de trabajar y es cuando viene al bar de poteo. ¿Si las tiendas abren hasta las 21:00 por qué nosotros no podemos? Es algo que no entiendo", comenta a este periódico Imanol Larizgoitia, que regenta el bar Bikote junto a su familia.

elDiario.es/Euskadi