Fricciones entre el PNV y el PSE-EE en Gipuzkoa a cuenta del derecho a decidir

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha sostenido este miércoles que el derecho a decidir es “un instrumento imprescindible para construir un futuro mejor” y se ha mostrado convencida de que, si “realmente” se cree “en la democracia, la ciudadanía debe tener capacidad de decisión”. Además, ha incidido en la necesidad de “aprovechar la oportunidad de alcanzar un nuevo acuerdo en torno al autogobierno vasco”. El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha respondido que esta reivindicación del derecho a decidir “no está en el acuerdo de gobierno” y que esa parte del discurso “reflejaba exclusivamente la postura de Eider Mendoza como dirigente del PNV”.

En su intervención en el pleno de política general, celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mendoza se ha mostrado convencida de que el desarrollo económico, social, cultural y político de Euskadi y Gipuzkoa “están absolutamente ligados [al] nivel de autogobierno”. Así, ha recordado que la mayoría de la ciudadanía vasca hizo hace 45 años “una apuesta decidida por la construcción del sistema institucional vasco derivado del pacto estatutario”. “Ha sido un largo camino, más difícil de lo deseado”, ha asegurado. Por un lado, según ha indicado, se han “tenido que superar los obstáculos del Estado” y, por el otro lado, sectores vinculados a la izquierda abertzale “golpearon con dureza, deslegitimando activamente el sistema institucional vasco”. “Y la violencia. Hasta las piedras lloraban en nuestro país. ETA ha sido quien más daño ha hecho a la construcción de nuestro país, al conjunto de la sociedad vasca y, por encima de todo, a las víctimas”, ha resaltado Mendoza, quien, una vez más, ha reivindicado “memoria, justicia y reparación”.

En ese sentido, ha valorado que “afortunadamente estamos en otro escenario” y, una vez dejada atrás la violencia de ETA, estos sectores en un principio contrarios “se han sumado al sistema y se han convertido en agentes activos de la política pública”. Tras apuntar que “se han dado grandes avances en este camino”, la diputada general ha incidido en que “aún quedan importantes lagunas y obligaciones en la construcción del sistema institucional vasco” ya que el Estatuto de Autonomía de Gernika “aún no ha sido desarrollado y, si bien han transcurrido más de cuatro décadas desde su aprobación, 29 competencias están pendientes de traspaso a Euskadi”.

“No reflejan la posición de la Diputación”

Asensio, en declaraciones a los periodistas tras la primera parte del pleno de política general que se ha celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha asegurado que “el posicionamiento del PSE-EE es claro” y esas afirmaciones “no reflejan la posición de la Diputación”. “No está en el acuerdo de Gobierno, no se ha hablado con el PSE-EE y nosotros en este aspecto lo tenemos muy claro. No ha citado la palabra estatus, pero entiendo que iba por esa vía. Nosotros no hablamos de nuevo estatus, hablamos de una reforma estatutaria y avances en el autogobierno, las que hagan falta, pero dentro del marco legal establecido. Por tanto, reforma estatutaria sí, nuevo estatus no”, ha subrayado.

Por otro lado, el teniente de diputada general ha recordado que el Ejecutivo Foral “está en marcha y está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno”, algo que ha calificado de “satisfactorio”. Para los socialistas, “el reto futuro y el eje central del nuevo curso político tiene que ser la reforma fiscal que se consolide para el resto de la legislatura”. Así, el PSE-EE apuesta por “un sistema fiscal más progresivo, justo, equitativo y solidario”. “Para el grupo juntero socialista y para el PSE-EE en su conjunto, es fundamental seguir trabajando por mantener esa mayoría, incluso ampliarla, y sacar adelante esa reforma fiscal”, ha explicado.

El dirigente socialista considera fundamental que esa reforma se vea reflejada en los presupuestos forales. “Creemos en una política redistributiva en la que aporte más el que más tiene, tenemos que hacer un esfuerzo para que quede reflejado en los presupuestos y para que las personas más vulnerables, los más necesitados, tengan también esos servicios sociales que tanto se necesitan”, ha afirmado.