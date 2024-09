El Gobierno vasco pide un “debate sereno y racional” sobre renovables porque Euskadi está a la cola de Europa

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha pedido “un debate sereno y racional acerca de la instalación de los nuevos proyectos de energía renovables” y ha advertido de que “el éxito o el fracaso de la transición energética y la lucha contra el cambio climático dependerá de la capacidad de socializar la envergadura de este gran reto”. “Es un reto compartido que no lo puede llevar a cabo sólo el Gobierno vasco, es imprescindible la implicación activa de todos los agentes políticos, de todas las instituciones, del sector empresarial y de la Industria, en resumen, de toda la sociedad”, ha dicho.

Jauregi, que ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar las líneas generales de su departamento, se ha comprometido a “velar por la una gestión administrativa, rigurosa y responsable”. En un momento en el que se están cuestionado varios de los parques eólicos previstos en Euskadi como es el caso de varios de los que están en trámite en Álava por parte de la empresa Solaria -de hecho han sobrevolado informes negativos y muy contundentes de la Diputación-, el consejero ha señalado que la Administración “ha sido, es y será escrupulosa con el cumplimiento de los requerimientos ambientales”, y ha puesto ejemplo de parque eólico de Cantoblanco, al que el Gobierno negó la instalación por sus efectos medioambientales. No obstante, ha insistido en que la dependencia que tiene Euskadi del exterior en cuanto a las energías renovables “requiere una reflexión como país”.

Según los datos que ha aportado, la tasa de autoabastecimiento energético es del 8,7%, frente al 41,6% de media en la UE y el 28,2%, y la participación de la producción eléctrica renovable sobre el consumo eléctrico total es sólo del 7,3% frente a porcentajes del 53,9% de media europea y el 63,6% en el Estado. “Son datos que por lo menos invitan a una reflexión como país”, ha señalado. “Nuestra producción eléctrica renovable está a la cola de Europa. Muchos dirán que Euskadi es muy pequeña y no tenemos suficiente espacio para parques, eólicos y fotovoltaicos. Pero si miramos a los indicadores por superficie también vemos que estamos a la cola de Europa. No dedicamos ni una tercera parte de la superficie de lo que nuestros vecinos europeos dedican a la generación eléctrica renovable tanto eólica y fotovoltaica”, ha recordado, para asegurar que si no se avanza en la instalación de parques “la única manera de cumplir nuestra ley de transición energética y cambio climático con un objetivo de un 32% de energías renovables para el consumo final para el 2030 sería importando masivamente energía renovable foránea. Esto invita a una reflexión como país”, ha insistido.

Jauregi se ha comprometido a contestar a finales del mes de octubre a las más de 4.000 alegaciones que ha recibido el Plan Territorial Sectorial (PTS) de renovables, del que ha recordado que debe ser “una de las herramientas básicas de ordenación del territorio, un documento, donde tras realizar una superposición de condicionantes múltiples, se identificarán zonas más adecuadas donde se puedan impulsar una instalación”. Y ha insistido en la necesidad de que debe hacerse un “debate sereno y racional acerca de la instalación de los nuevos proyectos”. También se ha fijado como objetivo poner en marcha antes de fin de año los diferentes puntos para desarrollar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático aprobada por el Parlamento Vasco.

La parte de la reducción de las emisiones, y por tanto la transición hacia una energía más limpia, ha centrado parte importante de la intervención del consejero en el Parlamento Vasco para explicar sus líneas generales de actuación de su departamento que recupera la denominación de 'industria', frente a 'desarrollo económico' de la anterior legislatura, y que ha resumido en “más industria, mejor industria y menos emisiones”.

Ayudas para la descarbonización y el autoconsumo de 260 millones de euros

Para promocionar la reducción de emisiones y avanzar en la descarbonización de la industria ha anunciado la puesta en marcha de programa dotado con 260 millones de euros de fondos propios dedicado a la descarbonización industrial, la eficiencia energética y el autoconsumo. De ese total, 100 millones de euros serán para impulsar la eficiencia energética industrial y la reducción de emisiones, y otros 160 millones de euros para promover el autoconsumo industrial y domestico. “Mediante está apuesta se promoverá la generación electrica renovable, maximizando la generación de proximidad (autoconsumo, autoconsumo compartido, comunidades energéticas…), combinada con instalaciones de mayor tamaño”. Y ha destaacado que los 160 millones de euros de autoconsumo supondrían aproximadamente una potencia de 340 MW, “más que duplicando la potencia existente en este momento, que es de 130 MW.

Ha destacado que el proceso de descarbonización requiere del desarrollo de nuevas infraestructuras fundamentalmente de generación eléctrica, basada tanto en las grandes plantas eólicas y solares fotovoltaicas, como en las instalaciones de autoconsumo, de menor tamaño y que se deben “integrar los criterios ambientales y energéticos en todas las políticas sectoriales, no como una obligación, sino como un factor competitivo para generar valor añadido a nuestra industria, y socializar este reto compartido que beneficia por ambas partes a ciudadanía y empresa”, ha señalado.

Dentro de esa promoción de esta descarbonización se desarrollará el Primer Plan de Finanzas Sostenibles de Euskadi 2030 para impulsar la innovación y la competitividad verde en las empresas vascas (Fiscalidad Verde), y también se aprobará el PTS de infraestructuras de residuos, para apostar por la valorización de los residuos y apostar por la economía circular.

Jauregi ha señalado que Euskado quiere ser “punta de lanza” del cambio industrial que se está produciendo en Europa ante una situación económica de “incertidumbre” a nivel mundial. “Queremos dar un salto cualitativo para que nuestras empresas tomen ventaja de la transformación energética y digital como palanca de competividad y crecimiento”. Para desarrollar esta transformación industrial ha señalado, además de la la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y la apuesta por las energías renovables, un nuevo Plan de Desarrollo Industrial 2028, y el Fondo Vasco soberano, destinado a la generación de nuevos proyectos industriales y al arraigo de las empresas tractoras del país, en coordinación con el departamento de Hacienda y Finanzas, así como impulsar el fondo Finkatuz, que, de momento, ha realizado inversiones sólo en tres empresas.

123 millones para ampliar y mejorar los parques tecnológicos

Dentro de la promoción industrial, además de poner en marcha el Plan de Desarrollo Industrial 2028, en el que se quiere poner mucho foco en las pymes, ha destacado la necesidad de contar con suelo industrial para poder atraer inversiones porque es necesario tener “terrenos y edificios con bien conectados”. En este sentido, ha anunciado que hasta 2026 se prevé invertir 123 millones, de los que 48 millones se ejecutarán en 2024“. Una parte será para recuperar 1,2 millones de metros cuadrodos de parcelas industriales en desuso y otras para acometer ampliacione de los actuales parques tecnológicos o la construcción de nuevos. Por ejemplo la ampliación del parque de Miñano en Alava o la construcción de una nueva carretera de acceso al parque. Dentro de esta ampliación habrá dos millones de metros cuadrados para Basquevolt ”y nuevas inversiones en las que estamos trabajando“- un millón se está tramitando ya y el otro se ha solicitado a reservas-. En Bizkaia, un incremento de 200.000 metros cuadrados en Zamudio, construcción de campos de Zorrochaure en Bilbao reconstruir el edificio Tarabusi y el desarrollo del campus de Abanto con destino al hidrógeno verde, además del parque de Ortuella. En Gipuzkoa, se ha costruido el primer edificio de 28.000 metros cuadrados en Illumbe, una nueva carretera en el campus de Donostia y 10.000 metros cuadrados en el campus de Hernani para alquiler de empresas, así como los primeros pasos para el campus de Hondarribia. En lo que respecta la estrategia de transformación digital, 2030, elaboramos y implementamos una nueva estrategia. Queremos fomentar las competencias digitales ya que gran parte del éxito de la transformación digital se centra en las personas.

Además, se reforzará la internacionalización de la empresa vasca, potenciando la red de oficinas comerciales de Euskadi, que actualmente cuenta con 22 oficinas propias y presta servicio en más de 90 países, y cuyo primer hito será la inauguración de la oficina en Australia en 2024, y se establece un compromiso de inversión presupuestaria en I+D+i hasta el 6% o a lo largo de la legislatura.