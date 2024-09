El vicelehendakari socialista del Gobierno de Pradales alerta de que las huelgas “dañan la imagen del país”

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, el socialista Mikel Torres, ha alertado este lunes en el Parlamento Vasco de que la elevada conflictividad que hay en Euskadi “daña la imagen de país”. “Desde el respeto al derecho constitucional de la huelga, pero siempre como último recurso, que no contribuye a generar un clima óptimo de relaciones laborales y de imagen de país”, ha señalado. El tema de la conflictividad será objeto de un “análisis profundo” a lo largo de esta legislatura, tal y como acordó en su ronda de contactos con los agentes sociales. Torres ha reconocido el derecho constitucional a la huelga que “es una herramienta fundamental que muchas veces soluciona los conflictos”. Pero ha alertado de que “si esas huelgas se prolongan en el tiempo, no sé si de una forma artificial, la imagen de país que se da con ellas no es bueno”. En cualquier caso, ha mostrado “la mano tendida” del departamento hacia los agentes sociales para intentar mediar en estos conflictos.

El vicelehendakari Torres ha comparecido este lunes en comisión parlamentaria para explicar las líneas generales de esta legislatura, abriendo junto a la vicelehendakari primera Ibone Bengooetxea el turno de comparecencias por la que pasarán todos los consejeros del Gobierno vasco. En su intervención, Torres, que también ha mostrado su preocupación por el absentismo, que pretende analizar en profundidad, se ha comprometido a impulsar un Salario Mínimo Interprofesional vasco “acorde con la realidad socioeconómica del País Vasco”, aunque ha fijado la Mesa de Diálogo Social como el foro para afrontar este debate “desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales”. Esto dejaría fuera de la negociación a los sindicatos ELA y LAB, que no participan en este foro de encuentro por iniciativa propia, aunque Torres ha reiterado su ofrecimiento a estos sindicatos a sumarse y, en cuaquier caso, se ha comprometido a seguir manteniendo contactos bilaterales con los agentes sociales, tal y como ha hecho en el arranque de la legislatura. Aunque desde los grupos de la oposición han pedido al Gobierno que el impulso de un salario mínimo en Euskadi superior al del resto del Estado vaya más allá de dejarlo en manos de los agentes sociales, Torres ha insistido en que sean sindicatos y patronal los que capitaneen este debate.

El vicelehendakari ha fijado como objetivo para final de la legislatura llegar a una tasa de paro del 5%, ahora se está en el entorno del 7,5%, pero sobre todo conseguir que sea un “empleo estable y de calidad, en definitiva, un empleo decente que permita tener un proyecto de vida a futuro”, ha dicho. En este punto, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre un salario mínimo acorde específico para Euskadi, donde los costes, por ejemplo de la vivienda y el nivel de vida en general, es más elevado que el resto del Estado. Es una cuestión que se ha pedido al Gobierno vasco desde el Parlamento y que se ha trasladado al vicelehendakari por todos los sindicatos en los encuentros que han mantenido con el vicelehendalari. “La responsabilidad del Gobierno ha de ser poner a disposición de los agentes sociales instrumentos, estudios y reflexiones que les permitan tomar decisiones, luchando contra mantras que en demasiadas ocasiones han devenido en falsas acusaciones, como, por ejemplo, que la subida del salario mínimo destruye empleo”, ha señalado.

Ha señalado también entre sus líneas estratégicas promover la reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo, para lo que está en marcha un programa piloto que se puso en marcha en la anterior legislatura. Ha recordado que Euskadi no tiene competencias para fijar esta reducción de jornada por Ley, ya que se trata de una legislación básica, y ha señalado que se tratará de hacer ver a los empresarios que esta reducción de la jornada “puede ser buena para aumentar la productividad de las empresas y reducir el absentismo laboral”.

Además de apostar por la Mesa de Diálogo Social como foro de negociación, ha realizado una defensa de la negociación colectiva y de ampliar el número de trabajadores bajo el paraguas de convenios colectivos como fórmula de mejorar sus condiciones laborales y que sean, además de un garante de salarios dignos herramientas de acuerdos en materias concretas como a igualdad, el euskera la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de riesgos laborales. En est punto de la prevención, tras mostrar su preocupación por la siniestralidad laboral, ha reiterado su promesa de reforzar la inspección y que se trabajará en la redacción de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2027, una vez culmine la que ya está en marcha, y la realización de campañas de sensibilización en la prevención de riesgos.

En el marco de desarrollo de la Ley Vasca de Empleo, ha señalado un plan de convivencia intergeneracional que “elimine cualquier sesgo de edadismo, programas mixtos deformación y contratación en entidades públicas y empresas privadas de personasvulnerables, parados de larga duración, mujeres y mayores de 45 años y acciones para atraer a Euskadi talento innovador y tecnológico”. Además ha destacado el papel que debe jugar Lanbide para garatizar el acceso al empleo para lo que ha apostado por atraer a las empresas a fijarse en lanbide a la hora de buscar trabajadores, además de dedicar una actuación personalizado a cada persona usuaria en función si es demandante de Renta de Garantía de Ingresos o Ingreso Mínimo Vital, o demandante de Empleo.

La cartera de Trabajo y Empleo suma también esta legislatura Economía para “acercar” las grandes cifras a las nesidades concretas de los ciudadanos dice. Dentro de este área, se ocupará de la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). A fecha del pasado mes dejunio ha detallado que de los 2.503 millones de euros asignados a Euskadi, 1.241 millones lo han sido para gestión autonómica y 1.262, para gestión estatal.

En el caso de los fondos de gestión autonómica, que son los que corresponden al Gobierno vasco, de los importes que han sido ya ingresados (1.182 millones de euros), los departamentos del Ejecutivo ya han asignado a instrumentos jurídicos en vigor o cerrados el 88% (1.039 millones), de los que el 62% (775 millones) ya han sido ejecutados. En cuanto a los 1.262 millones gestionados por el Estado, y que tienen impacto en Euskadi, se han distribuido en la comunidad autónoma 826,5 millones de euros en subvenciones, 112,5 millones de euros en préstamos, 101 millones en Adjudicaciones Directas, y 221,6 millones en licitaciones.

Por otra parte, ha señalado que el Eustat, que también depende de su departamento, actualizará sus cuentas económicas el 24 de septiembre. En este sentido, ha afirmado que “a grandes rasgos”, se mantendrán las últimas previsiones realizadas por este organismo estadístico, si bien “en algunos casos se revisarán al alza”. Actualmente la previsión es un crecimiento del crecimiento del PIB real de Euskadi del 1,9% este año y del 2,1% el próximo.