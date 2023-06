De Gorroño a Gorroño: el eterno alcalde de Gernika repite 'in extremis' pero cederá el poder a su hermano en un mes

El alcalde de Gernika desde 2007, José María Gorroño, ha cogido este sábado de nuevo el bastón de mando del municipio. Con su quinta sigla y contra todo pronóstico ha contado con los votos suficientes para convertirse en regidor. Para ello necesitaba de los apoyos del PNV, partido con el que la legislatura pasada gobernó en una coalición que acabó como el rosario de la aurora. Casi a punto de comenzar el pleno, la formación de Gorroño (Guztiontzako Herria) ha cerrado un acuerdo con sus antiguos socios, que estaban todavía deshojando la margarita.

EH Bildu fue la lista más votada aunque empató en concejales con la formación de Gorroño, por lo que el PNV era el que inclinaba la balanza. Y para sorpresa de todos, especialmente de EH Bildu, la ha inclinado a favor de Guztiontzako Herria, pero con una condición expresa que al alcalde no le ha quedado más remedio que aceptar: José María Gorroño dejará el puesto en el plazo de un mes, en un pleno extraordinario, en el que asumirá el cargo de alcalde su hermano, Iñaki Gorroño, también miembro de esta candidatura en la que figura como número tres. De Gorroño a Gorroño, pero a José María, el PNV, con el que está abiertamente enfrentado, no le quiere dirigiendo la ciudad. El hasta ahora alcalde pasará a ser concejal.

Ha sido él mismo el que ha anunciado al surrealista decisión que ha dejado fuera de la alcaldía a EH Bildu, con 6 concejales, los mismos de Guztiontzako Herria, frente a los cinco del PNV. EH Bildu de Gernika ha agradecido a la ciudadanía la confianza depositada a través de las redes sociales. “Desgraciadamente, el PNV no ha cumplido su palabra y ha votado a Josemari Gorroño para que sea alcalde. Creemos que es grave decir una cosa y hacer la contraria. Esta no es la buena política. EH Bildu, a pesar de estar en la oposición, dará lo mejor de sí por este pueblo. Ganamos las elecciones y no hemos perdido nuestra credibilidad. Los que han decidido que todo siga igual tendrán que dar explicaciones”, han dicho.

Precisamente los desencuentros reiterados entre Gorroño y el PNV fueron los que les llevaron a presentarse por separado en 28-M. El PNV quiso presentar su propio candidato por encima de Gorroño, que no está acostumbrado a ir de número dos. De hecho, los diferentes cambios de siglas que ha realizado durante su trayectoria al frente del consistorio de Gernika han estado motivados en su mayoría por la intención de los partidos de sustituirle. Y en este caso, optó también por crear una nueva plataforma para presentarse a la alcaldía, la quinta sigla en su carrera.

Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna. En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista a las electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Pero, transcurridos cuatro años, EH Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. “Los de Sortu no querían a Gorroño”, decía en conversación con elDiario.es/Euskadi.

Como no aceptó que EH Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA. Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a EH Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo saltó por los aires y creó la plataforma Guztiontzako Herria. Con ella se ha salido con la suya de volver a coger a 'makila', aunque no le durará mucho.