Gorroño no consigue seguir como alcalde Gernika con su quinta sigla y le gana EH Bildu

José María Gorroño, el hasta ahora eterno alcalde de Gernika, no ha conseguido revalidar el cargo con su quinta sigla. La lista que encabezaba en estas elecciones, Guztiontzako Herria (GH), ha sido superada en papeletas por EH Bildu, aunque ambas formaciones empatan en concejales, 6, mientras que el PNV, que estos últimos cuatro años ha gobernado en coalición con Gorroño, cae a la tercera posición, con 5 concejales.

El PNV gana por duodécima vez en Bilbao pero Aburto pierde fuelle y crece EH Bildu

Más

En concreto, la fuerza más votada el 28-M, EH Bildu, cuya lista encabeza José Ramón Bilbao, 'Buli', ha obtenido 2.844 votos. A 216 votos e distancia, con 2.628 apoyos, está la formación de Gorroño. El PNV se ha quedado con 2.500 votos.

EH Bildu necesitará acuerdos con la oposición para poder gobernar, y Gorroño sumaría con el PNV más concejales que le partido ganador, pero teniendo en cuenta las difíciles relaciones que el exalcalde ha mantenido con el PNV en la última etapa de la legislatura, pese a compartir Gobierno, hacen difícil prever un posible pacto que arrebate la alcaldía a José Ramón Bilbao. Aunque hoy por hoy, como en muchos otros ayuntamientos, todo queda abierto.

Tampoco está claro cuál será la postura que tome Gorroño, de 70 años, al no contar con los apoyos suficientes para no ser alcalde, ya que su historia dentro de la política no casa con estar en el Ayuntamiento si no es sentado en el sillón de la alcaldía. De hecho, la coalición con el PNV empezó a resquebrajarse en el momento en que los 'jeltzales' decidieron que optarían por otro candidato.

En conversación con este periódico durante la campaña, José María Gorroño no quiso concretar cuál sería su futuro en el caso de no salir elegido. “Ya veremos, ya veremos. Tengo mucha confianza en ganar. No me puedo poner en esa posición en este momento”, decía entonces.

La llegada de José Ramón Bilbao a la alcaldía, supone una novedad por el cambio que supone respecto a la era Gorroño, pero no es la primera vez que la coalición abertzale está en el Gobierno municipal y, además, con José María Gorroño como alcalde, en 2011. Eusko Alkartasuna, partido con el que Gorroño había ganado las elecciones de 2007, se integró en la coalición, entonces Bildu. Ganaron y Gorroño gobernó con mayoría absoluta representando a los abertzales esa legislatura, pero cuatro años después rompió con ellos cuando quisieron imponer otro candidato.

Entonces fue cuando organizó una nueva formación, Eusko Abertzaleak, con la que se presentó en coalición con el el PNV y volvió a ganar dos legislaturas seguidas. Hasta ahora, cuando se ha presentado de nuevo en solitario para poder encabezar una lista.