EA, Bildu, otra vez EA, PNV y ahora GH: Gorroño, el eterno alcalde de Gernika con sus quintas siglas

Cuenta José María Gorroño (Gernika, 1953) que a los pocos meses de ser elegido alcalde de su pueblo por primera vez su ama le dijo: “No olvides nunca que las personas están por encima de los partidos políticos”. “Una gran lección”, dice. Y parece haberla seguido a pies juntillas a la vista del baile de siglas que acompaña su larga trayectoria al frente del Gobierno de esta villa vizcaína, cuna del autogobierno vasco. El 28-M va a por su quinta legislatura... con la quinta sigla. Y se someterá al examen de las urnas si pesa más su figura y carisma como alcalde desde 2007 o las siglas del PNV, el partido con el que ha compartido lista y Gobierno las dos últimas elecciones y con los que ha vivido un fin de legislatura bastante tensa. “Yo gobierno para las personas, no para los partidos”, asegura. “No se puede confundir pueblo con partido, porque Gernika está muy por encima de cualquier partido político, llámese PNV, llámese EH Bildu llámese como se llame”, clama.

Gorroño encabeza en estas elecciones la lista de Guztiontzako Herria (GH), un pueblo para todos en euskera. Es una formación creada para presentarse a las municipales del 28-M y diferenciarse por completo del PNV, con el que decidió romper la coalición que funcionó duranta dos legislaturas al decidir presentar los nacionalistas su propio candidato, Xabier Irazabal. Es una cuestión que, según el PNV, estaba hablada y pactada con Gorroño pero que él niega. “Fueron ellos -por el PNV- los que vinieron a buscarnos. Ellos llamaron a nuestra puerta. Yo no fui a buscar a nadie. Entonces les veníamos bien, pero ahora quieren alguien que tenga carné de la casa. Y yo quiero personas elegidas por el pueblo, independientes a disposición del pueblo. No recadistas para hacer los recados de los partidos”, señala. “Además, cuando se falte al respeto de forma continuada, cualquier familia se estropea y una cuadrilla de amigos también. Eso es trasladable a la política, así que cada uno por su camino”, zanja.

Pero la historia de Gorroño al frente de la alcaldía de Gernika es toda una sopa de letras y también, todo hay que decirlo, de buenos resultados electorales, independientemente del partido al que haya representado. Arrancó su andadura en la alcaldía de Gernika en 2007 con las siglas de Eusko Alkartasuna (EA), único partido al que dice que ha pertenecido al margen de los que ha creado él. Y formó Gobierno de coalición en el municipio con ANV (Acción Nacionalista Vasca) antiguo partido de la izquierda abertzale que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo por ser considerado sucesor de la también ilegalizada Batasuna.

En las siguientes elecciones, EA se había integrado en Bildu -en 2011 todavía no era EH Bildu- y José María Gorroño volvió a encabezar la lista a las electoral, esta vez en representación de la coalición abertzale. Consiguió gobernar con mayoría absoluta. Pero, transcurridos cuatro años, Bildu quiso presentar otro candidato en la siguiente cita con las urnas porque consideraba que la gestión de Gorroño era demasiado “personalista”. “Los de Sortu no querían a Gorroño”, dice el candidato a alcalde hablando en tercera persona y refiriéndose al partido mayoritario de la coalición abertzale. “Gorroño tiene una línea, una tradición, una línea marcada, y no todo vale”, añade.

Como no aceptó que Bildu le relegara en la lista, Gorroño organizó una nueva formación. Se llamaba Eusko Abertzaleak. Casualmente con las mismas siglas del primer partido con el que ganó la alcaldía, EA. Casualmente, es el nombre que EA quiso tener en origen pero que el PNV registró como propio para dar nombre -todavía hoy- a su grupo en el Parlamento Vasco. Pero, con un matiz, esta Eusko Abertzaleak era con 's' y no con 'z'.

Antes de llegar a las elecciones de 2015, llegó a un acuerdo con el PNV para ir en coalición. Eso se saldó también con éxito en las urnas, con lo que ganó el pulso a Bildu y demostró que el 'tirón Gorroño' estaba entonces por encima de las siglas con las que concurría. Junto al PNV ganó también las elecciones de 2019, con 10 de los 17 concejales. Hasta que en el último tramo de la legislatura el acuerdo ha saltado por los aires: “Esto viene de lejos, y se han llegado a paralizar proyectos porque no tenían el apoyo del PNV”. Así que para que el elector de Gernika lo tenga claro y no confunda Eusko Abertzaleak (EA) con el PNV por haber ido con ellos en dos elecciones, ha creado la nueva formación, Guztiontzako Herria (GH). “La respuesta la tiene el pueblo, que dirá 'José Mari, vete a casa sigue, porque confiamos en ti'”, afirma.

“Hay gente que no se va ni con agua hirviendo”

El PNV acusa a Gorroño de querer eternizarse en el poder. En el último acto de campaña del PNV en Gernika en el que participó el presidente de EBB, Andoni Ortuzar, le dedicó parte de su intervención aunque sin nombrarlo. “En política, y en los cargos públicos especialmente, hay que saber llegar, hay que saber estar y hay que saber cuándo es la hora de irse. Lo ha sabido hacer muy bien Unai Rementeria. Dijo que su compromiso era para ocho años, pero dijo ocho años y ahora toca relevo. Y viene Elixabete, a la que le tocará otra etapa, y luego vendrá alguien nuevo. Cada vez, la persona que el partido crea más indicada para hacer bien esa labor. Y, luego, rodearla del mejor equipo. Nadie, por muy listo que nos creamos, por mucho carisma que piense tener, se vale por sí solo al frente de un Ayuntamiento, de una Diputación o de un Gobierno. Lo importante es el equipo”, dijo Ortuzar. “Los cargos al servicio de la gente, y no la gente para mantener los cargos. Hay gente que no piensa así. Hay gente que no se va ni con agua hirviendo. Que se atornillan al sillón y son incapaces de ver que su tiempo ya ha pasado; que su pueblo, su Institución, necesitan aires y personas nuevas. A mí ahora no se me ocurre nadie que le esté pasando esto, pero veo por vuestras caras que a vosotros sí se os ocurre”, ironizó Ortuzar entre las risas de los asistentes al mitin.

Estas afirmaciones no les gustaron nada a Gorroño: “Vienen a insultar y eso no está bien. Yo no me quiero atornillar a ningún sillón. Tengo ilusión e ideas para el pueblo”. Crear un nuevo partido le ha costado quedarse con espacios más reducidos para sus carteles electorales. “Gorroño también tiene que hacer campaña, por supuesto, que aquí no hay nada ganado. Como en los paneles que están puestos por el Ayuntamiento la Junta Electoral nos ha dado prácticamente cero sitio por ser un nuevo partido, colocamos unos caballetes como los que hay en la puerta de los restaurantes con el menú del día. Pues el PNV ha ido a la Junta Electoral para obligarnos a quitar esos carteles que no molestaban absolutamente a nadie. Es increíble. Nos están coartando la posibilidad de decirle al pueblo que nosotros también estamos aquí. Nos quieren fagocitar de alguna manera”, señala

¿Qué pasará si Gorroño, a sus 70 años, no consigue ser de nuevo alcalde de Gernika? ¿Se sentará cuatro años en el sillón de concejal? “Ya veremos, ya veremos. Tengo mucha confianza en ganar. No me puedo poner en esa posición en este momento. Eso el día 29”.