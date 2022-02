Así han cambiado los barrios de Bilbao en las últimas décadas

A raíz de un problema de salud, Bego Elexpe decidió dejar la empresa de decoración en la que trabajaba para dedicarse de lleno a su verdadera pasión, la fotografía. Tras completar su formación como fotógrafa en Milán se ha instalado en la calle San Francisco de Bilbao, donde cuenta con un estudio que lleva su mismo nombre. Desde allí creó el proyecto 'Dos miradas', que reúne fotografías antiguas de los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala y las compara con fotos tomadas actualmente.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Bilbao, ha salido a la luz en forma de publicación que se puede adquirir de forma gratuita en la Oficina Municipal de San Francisco aunque la autora no descarta que las fotografías sean las protagonistas de alguna exposición que pueda realizar próximamente.

"Desde el Ayuntamiento me comentaron que tenían diapositivas de fotografías antiguas de estos barrios y me propusieron el proyecto. He tratado de tomar las fotos de forma exacta, aunque a veces no se podía porque donde antes no había nada igual ahora hay un edificio. El libro es una selección de todas ellas, pero hay muchas más", confiesa la fotógrafa a este periódico.

Según Elexpe, la intención del proyecto es comparar "la época más decadente del barrio" con la actualidad, en la que se encuentra "mucho más renovado". "Hay zonas muy impactantes, como la plaza Saralegi, que eran las antiguas minas y de repente ves parques o las calles en las que había coches aparcados y ahora son peatonales", asegura. A pesar de que el proyecto busca realizar una comparativa entre el 2000 y el 2020, la autora confiesa que también han recabado fotografías de épocas anteriores.

"Me gustaría que la gente, al ver las fotos, quite los estereotipos que tiene con respecto a estas zonas de Bilbao. Estas zonas también son bonitas, tienen su encanto. Es como un pequeño pueblo en el que los vecinos aún siguen saliendo en zapatillas de casa para ir a comprar el pan. Aquí todos nos conocemos. La gente debería saber que en Bilbao hay mucho más que el Museo Guggenheim", indica Elexpe, que confiesa la droga y la delincuencia son principalmente las responsables de los estereotipos negativos de un barrio en el que asegura "hay muchas más cosas que deberían mostrarse".

Este periódico ha reunido 40 de esas fotografías y ha realizado un montaje entre las viejas y las actuales para que se pueda contemplar la evolución de los barrios de Bilbao en la galería que se puede ver a continuación: