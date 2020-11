La incidencia del coronavirus crece en las residencias vascas y son ya 29 los focos activos, 17 en Gipuzkoa

El incremento de casos de coronavirus en Euskadi se está haciendo notar ya de manera clara en el punto más sensible, en las residencias de mayores. El balance después del fin de semana muestra cómo los casos activos han crecido de 132 a 146 en Bizkaia y, sobre todo, de 78 a 114 en Gipuzkoa. En Álava, por el contrario, no ha habido grandes cambios, según explican desde su Diputación. Son ya casi 29 los centros que ahora mismo tienen un brote de COVID-19, la cifra más alta de toda la segunda ola y que no para de crecer. Asimismo, son ya 150 los fallecidos desde agosto y 769 en el conjunto de la pandemia, según las estimaciones de este periódico. Se pueden consultar los datos por centros en el mapa interactivo.

El punto más crítico es Gipuzkoa. Allí hay focos activos en 17 residencias. Varios de ellos han aparecido en este fin de semana como el de Arangoiti en Beasain o Caser Anaka de Irún, ambas ya golpeadas en la primera ola de la pandemia. Solamente en Donostia hay 8 centros afectados, algunos de ellos de manera muy significativa como Lamourous, con 28 casos totales, 3 de ellos con resultado de muerte. El virus también ha penetrado con rapidez en Txara, también en la capital, y en Argixao, en Zumarraga. De todos los mayores infectados, únicamente dos están hospitalizados pero hay ya 78 derivados a los dos centros de referencia para el aislamiento de casos más leves, una planta no medicalizada del hospital de Eibar y la renovada residencia San José de Ordizia.

En el caso de Bizkaia (seis focos), la residencia Aitzea de Gamiz-Fika sigue siendo la que más casos acumula, 22 en la actualidad. Por el contrario, en la residencia pública de Leioa la situación poco a poco se va superando. Hubo hasta 44 residentes enfermos y ahora solamente hay un caso activo. Se desconoce el detalle de cuántos han fallecido. 81 de los 150 muertos durante la segunda ola eran vizcaínos. Ahora mismo hay 10 mayores hospitalizados y 87 derivados al centro de referencia, en este caso Birjinetxe. Álava no ha ofrecido datos desde que el pasado viernes notificó el fallecimiento de un interno del centro Pablo Neruda. Sí hay un brote una residencia de la Diócesis, San Antonio, con dos casos positivos de entre los 25 religiosos internos. Son también seis los focos.

