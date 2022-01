La incidencia de la COVID-19 en las residencias vascas sube un 241% y los fallecidos totales llegan a 1.119

En apenas una semana los casos activos de COVID-19 en las residencias vascas se han disparado un 241%. Han saltado de 289 a 939, ya que los brotes registrados han subido de 88 a 122 según las más recientes actualizaciones de datos de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, gestoras de estos recursos sociosanitarios. La generalización de las vacunas y de las dosis de refuerzo entre este colectivo está minimizando el golpe de esta gran ola de contagios, aunque en los últimos siete días seis mayores han fallecido con el virus, tres vizcaínos y tres guipuzcoanos. Son ya 1.119 las personas que han muerto en residencias a lo largo de toda la pandemia, el 21,88% de los 5.112 fallecimientos totales conocidos en Euskadi desde febrero de 2020.

El territorio con más brotes es Bizkaia. 60 residencias de 154 en la provincia tienen positivos de coronavirus (21 más que el pasado martes), aunque la Diputación no desglosa en esta fase la relación precisa de cuáles son. Son 438 los casos activos. De una población estimada total de 10.748 representan el 4,07% por el 1,99% de hace siete días, cuando había 214 contagiados. No obstante, es algo menos de incidencia que el casi 7% de la población general. De todos los positivos, el 6,39% (28 personas) precisan atención hospitalaria. Se puntualiza, eso sí, que esas personas ingresadas tenían "patologías previas" y que el resto de afectados en su "mayoría" son "asintomáticos". En los centros vizcaínos se han confirmado tres decesos en la última semana. Son 544 las muertes por COVID-19 en las residencias vizcaínas, aunque hay 34 casos más sospechosos de la primera ola, donde no hubo un recuento tan preciso como el actual.

En Gipuzkoa son 41 los focos activos, según el último parte. Allí ha habido algunas recuperaciones pero también 272 contagiados que dejan los casos actualmente en 317. En el centro Iturbide de Arrasate-Mondragón -que tuvo 81 contagios y 26 muertos en la primera ola- los contagiados han sido ya 49 de los que 35 continúan con COVID-19. Es ahora mismo la residencia guipuzcoana y vasca con más incidencia. Le sigue San Juan de Zumaia, con 25 positivos activos, y San José de Azkoitia con 21. Otra docena de centros tienen más de 10 casos. Los tres fallecidos eran internos de la residencia Lamourous de Donostia, de la Cruz Roja de Irún y de San José Azkoitia. Son ya ocho las muertes en esta ola, que tiene un porcentaje de letalidad del 5,5%. No hay datos de las personas hospitalizadas pero sí que hay 40 derivadas a centros intermedios de referencia para un mejor aislamiento.

La portavoz guipuzcoana, Eider Mendoza, ha admitido este martes la "tensión" en el sistema. "Se quiere cuidar a las personas mayores de la mejor forma posible, su salud y su vida, pero la situación es mucho mejor que al inicio de la pandemia. Hay mayor conocimiento de la enfermedad, de cómo hacerle frente y vacunas", ha enfatizado. "Hay tensión pero otro ánimo", se ha autoprecisado tras constatar la "enorme aportación" de las vacunas.

En el caso de Álava, hay 21 brotes activos con 184 infectados. En una semana se han disparado las cifras. La residencia Albertia Centro de Vitoria es la que más contagiados tiene en este momento, 31, de los que dos han tenido que ser hospitalizados. También hay 27 infectados en Gorbea, en la localidad de Murgia. Ha aparecido un nuevo brote en el centro foral Sallurtegi de Agurain, que suma ahora 19 casos después de haber superado algunos contagios previos hace pocas semanas. Se han reactivado también los focos de San Prudencio en Vitoria o Caser Alto del Prado, también en la capital. En Sanitas San Martín, la primera residencia de España en cuarentena allá por marzo de 2020, hay ahora 13 infectados. Cinco de los 184 están ingresados, el 2,71%, que es una proporción mucho más baja que la de Bizkaia. Y no ha habido fallecimientos en los últimos siete días, según los datos oficiales de la Diputación.

Los positivos -como en Salud, Educación y otros sectores- afectan de manera importante también a los trabajadores de residencias. En Gipuzkoa son 299 los gerocultores de baja -de 50 centros- y en Álava 173 -aunque la semana pasada eran 171-. Bizkaia no ofrece los datos. "Lo que pasa en la calle acaba trasladándose a las residencias", ha asumido Mendoza desde Gipuzkoa, un análisis que ya había realizado Álava en semanas anteriores.

