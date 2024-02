Un informe apunta que los sabotajes de ambulancias “complicaron” la atención a una paciente en Bermeo, que falleció

El Departamento de Salud ha enviado al Parlamento Vasco el informe sobre los hechos de la noche del 13 de enero en Bermeo, cuando falleció una mujer que sufrió una parada cardiorrespiratoria que llamó al 112 a las 1.53 horas y no pudo ser atendida por una ambulancia al encontrarse fuera de servicio. La consejera, Gotzone Sagardui, indica en la comunicación a la Cámara que no “vincula” lo sucedido con el conflicto laboral abierto en la subcontrata de Emergencias, el Grup La Pau, donde ha habido varias huelgas, aunque sí entiende que “los daños” en los vehículos “complicaron sobremanera” la respuesta porque “redujeron exponencialmente la capacidad asistencial”. La Ertzaintza, que anunció una investigación por estos hechos, ya ha detenido a dos personas por 46 sabotajes y analiza otros 150.

Indica Salud que “en dos minutos” después de recibir el aviso al 112 “se activó la cadena de supervivencia” y se movilizaron los recursos necesarios. En concreto, apunta a que a las 1.53 horas SOS Deiak tuvo constancia de que en la calle de Bidebarrieta de Bermeo una mujer no respiraba. Se ofrecieron unas primeras indicaciones de reanimación básica (RCP). A la 1.54 horas se avisó un soporte vital básico (SVB) y un soporte vital avanzado (SVA). En concreto, se trata de las unidades U2061 y E2606 de Gernika. Antes, ya se desechó el SVB de Bermeo porque “estaba inutilizada”. A a la 1.59 horas se constató que la SVB de Gernika tenía los cristales rotos y las ruedas “rajadas”. Se solicitó una patrulla de la Ertzaintza. A las 2.08 horas Osakidetza llamó al domicilio y una doctora del 112 “decide suspender las maniobras de RCP”. Se anulan entonces las ambulancias y se pide un recurso para “confirmar el fallecimiento”.

Explica Salud que en estos casos no es preciso el traslado al hospital, ya que es “potencialmente reversible” con asistencia 'in situ'. El protocolo se llama “cadena de supervivencia”. Sagardui se queja que el servicio “se ha visto reducido por los constantes sabotajes” tanto en esa comarca como en otros lugares. Apunta a que se han roto “lunas y espejos” y que hasta se han “contaminado” los depósitos de combustible. “El Departamento de Salud no ha vinculado los hechos [con el conflicto laboral]. El Departamento de Salud sólo relató los hechos”, zanja a modo de conclusión Sagardui, que ha enviado esta información en respuesta a una petición del parlamentario de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández.

Se da la circunstancia de que esa misma noche falleció también de un infarto un paciente en el PAC (punto de atención continuada) de Llodio, al norte de Álava. Tenía 42 años y cuando se produjo el episodio solamente había personal de enfermería en el centro de salud. Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK denunciaron los hechos y criticaron que “la precariedad” en la Sanidad pública mata. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han demandado también en el Parlamento información sobre este episodio.