El nuevo Celedón se presenta en Vitoria y abre la puerta a que lo sea una mujer: “No tiene por qué tener género”

Iñaki Kerejazu, que relevará a Gorka Ortiz de Urbina y encarnará durante los próximos cinco años a Celedón, el personaje festivo por excelencia en Vitoria, se ha presentado este jueves con la intención de que las celebraciones de La Blanca sean “un espacio de unión” para todos. Celedón 'txiki' ya en 2004, se ha dicho “amante de su ciudad” y ha subrayado que “lleva muy dentro el ser blusa”. Desde la creación del personaje en 1957, solo lo habían encarnado hombres y, ante la inminente 'jubilación' de Ortiz de Urbina, que no quería igualar las veintidós ediciones del primero, se había abierto de cara a 2024 la puerta a que su sucesora fuese mujer. Esta vez no será, pero ¿podría serlo en algún momento? “Sí, sin problema. Creo que Celedón no tiene por qué tener género. Hay gente válida tanto del género masculino como del femenino que puede encarnar este personaje”, ha defendido Kerejazu, que pertenece a la cuadrilla Hegotarrak.

Tanto en la presentación que la Comisión de Blusas y de Neskak ha hecho de él como en sus propias palabras ha sobresalido sobre todo lo demás su apego por la cultura. “Soy un chico amante de su ciudad, muy gasteiztarra, que lleva muy dentro el ser blusa. Me gusta la cultura, el deporte y todo lo que significa la vida de Gasteiz, de Araba y de Euskal Herria. Desde que cumplí 18, y por culpa de mi padre, he estado en la plaza muy cerca de Gorka y es un orgullo. Es muy especial darse la vuelta y ver a todo el mundo botando y gritando. Ahora, va a ser eso multiplicado por veinte”, ha asegurado un Kerejazu que también es 'dj' y cantante de la vitoriana Ttek Elektrotxaranga. Y se ha sincerado: “Estoy viviendo momentos muy especiales que el Celedón 'txiki' de 2004 no se podría haber imaginado”.

Junto a la hornacina de la Virgen Blanca y la iglesia de San Miguel Arcángel, desde la Comisión de Blusas y de Neskak —y en castellano porque el euskera de quien hablaba no es “muy potable”— han querido agradecerle a Gorka Ortiz de Urbina su labor durante más de dos decenios. “Los tiempos cambian y hay que amoldarse”, han señalado, con especial hincapié en la juventud de Kerejazu, de 28 años, al que han considerado “oportuno” por ser “quien mejor lo va a hacer”. “Los referentes me han puesto el listón muy alto, pero también me van a ayudar a disfrutar de estos cinco años gracias a los consejos y la confianza que me han dado”, ha agradecido el nuevo Celedón, que, alternando entre castellano y euskera, ha confesado que aún tendrá que “darle muchas vueltas a la almohada” a las palabras que pronunciará el próximo 4 de agosto después de atravesar una plaza de la Virgen Blanca que estará repleta.