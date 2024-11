Las dos oposiciones a Pradales: mano tendida de EH Bildu y crítica frontal a los altos cargos de PP, Sumar y Vox

La sesión de control al Gobierno de Imanol Pradales celebrada este viernes en el Parlamento Vasco ha mostrado dos oposiciones. Por un lado, EH Bildu sigue con una clara estrategia de mano tendida en plena tramitación de los presupuestos de 2025. Pello Otxandiano, de hecho, lo ha verbalizado con claridad: “Nuestra voluntad para el acuerdo está sobradamente demostrada, como se ha visto con el pacto de salud”. Y, por otro lado, PP, Sumar y Vox han articulado una dura crítica al lehendakari por haber incrementado la estructura de la Administración con altos cargos y asesores.

Aunque en privado tanto en el Gobierno como en EH Bildu tienen importantes diferencias de modelo, en público ninguna de las dos partes quiere aparecer como la que no quiere acordar. La propuesta de presupuestos ya está encima de la mesa y Otxandiano ha insistido en que la principal fuerza de la oposición “participará en los acuerdos” si se abordan “políticas transformadoras”. Es el tercer pleno consecutivo con el mismo argumentario. En el Parlamento Vasco, la coalición de PNV y PSE-EE que sustenta a Pradales tienen mayoría absoluta, sí, pero en Álava y en Gipuzkoa estos partidos están en minoría y la coalición abertzale solamente accederá a sumarse en estas instituciones si hay un pacto global.

Pradales y también el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, han insistido en la Cámara en que tienen “voluntad sincera” de negociar. “Euskadi necesita las aportaciones de todos”, ha señalado el segundo. De momento, salvo con Vox, a quien el Ejecutivo practica un cordón sanitario, hay ya agendadas reuniones con Sumar y PP (este lunes) y con EH Bildu (este matres) para explorar posibles acuerdos. De momento, Pradales calca la forma de trabajar de Iñigo Urkullu. Ello le llevó a firmar acuerdos presupuestarios con el PP (dos veces), con EH Bildu (una y en un contexto de mayoría absoluta) y con Podemos y Equo (otra ocasión).

Sin embargo, el tono de PP, Sumar y Vox suena muy diferente al de EH Bildu. El líder 'popular', Javier de Andrés, entiende que el presupuesto de 2025 no es tan expansivo como parece. Ha remarcado que Salud crece un 4,4%, por debajo del 4,7% de media, y su particular matemática le lleva a concluir que aplicando el IPC y el presupuesto real actualizado de este año implica en realidad una caída de “100 millones” de disponible. También el PP ve un descenso de capacidad en Seguridad. Y ha agregado: “¿Quiere hacer más con menos dinero? Podría usted buscar eficiencia con los altos cargos y los asesores, tener una Administración más económica y no racanear en Sanidad o Seguridad. Más gasto en chóferes y en altos cargos, menos disponible”.

Jon Hernández, de Sumar, ha puesto como ejemplo del incremento de gasto en la estructura la creación de un nuevo comisionado para la “Euskadi Berria”, es decir, para diseñar la Euskadi del futuro. Como publicó este periódico, este cargo tendrá un presupuesto de 260.000 euros el año próximo. Pradales lo ha defendido y ha admitido que se ha inspirado en los países nórdicos. Ha recordado que en Finlandia tienen incluso un “Ministerio del Futuro”. También ha defendido que la figura del comisionado ya existía con Urkullu. Tenía en la exconsejera Cristina Uriarte una colaboradora enfocada en la Ciencia y la Innovación. Es altamente improbable que Uriarte siga en el cargo, según fuentes próximas al lehendakari. Sumar ha criticado a Pradales por el “marketing” y el mayor gasto en personal de confianza, avisando de que la ciudadanía no entiende esas cosas, pero el lehendakari ha replicado a la coalición de izquierdas por formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el más amplio de la historia de la democracia en España, al igual que el de Pradales lo es en Euskadi.

La ultraderecha también ha hecho un duro discurso contra la subida de altos cargos. “Gastos de representación viajes, pintxos, comidas varias y coches oficiales, pero de alta gama siempre, para sus señorías. Incremento del Estado de Bienestar para los afines a su partido”, ha criticado Amaia Martínez Grisañela, la única electa de Vox. Pradales ha delegado la respuesta a este partido en su consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que ha insistido en que la estructura es la “necesaria” para “cumplir” con los “objetivos” del programa de Gobierno y “asegurar el correcto desarrollo de todas las funciones”.

En el Parlamento, Pradales ha anunciado también que viajará a Bruselas el 19 de noviembre. No tiene cerrada toda su agenda, pero busca reforzar su perfil europeísta. “Es un viaje institucional, el primero de su agenda europea, y mantendrá diferentes encuentros con representantes de las instituciones europeas”, han explicado desde su equipo. El martes se concretarán todos los detalles de la expedición.