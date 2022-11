Maia G. Vergniory: “Las mujeres todavía no nos sentimos cómodas quedándonos embarazadas durante la carrera científica”

Maia García Vergniory (Getxo, 1978) no sintió vocación por la ciencia cuando era pequeña. Sus pasos fueron guiándole año tras año hasta convertirse en una de las investigadoras más reconocidas en física. Actualmente es la investigadora principal en el Instituto Max Planck de Fisicoquímica de Sólidos en Dresde (Alemania) y del Donostia International Physics Center, y la American Physics Society la ha elegido Fellow por su contribución en la identificación de nuevos materiales topológicos, un reconocimiento anual que le otorgan a un 0,5% de los físicos nominados.

Esta científica reconoce que el machismo impera en su disciplina, al igual que en el resto de la sociedad, pero se muestra optimista y espera que las mujeres que vengan detrás de ella no tengan que escuchar comentarios como los que ella tuvo que oír. “Quiero creer que las cosas han cambiado y que los comentarios machistas ya no se dan de la misma manera que se daban cuando yo iba a la universidad, donde no teníamos la expectativa de triunfar en la ciencia o no había mujeres que hubieran ganado el Premio Nobel. Si esos comentarios no hubiesen existido cuando yo estudié Física, tal vez más mujeres habrían estudiado la carrera”, asegura.

¿Cómo supo que quería dedicarse a la ciencia?

No fue algo vocacional que supe desde pequeña, fue algo progresivo. En el instituto me gustaba mucho la física y se me daba bien, por lo que, cuando llegué a la universidad, decidí estudiar la carrera de Física. Cuando la terminé, quería aprender más sobre ello e hice un doctorado. Después de hacerlo me apetecía ir al extranjero y me fui a Berkeley (California) a estudiar un posdoctorado. Fui siguiendo esos pasos hasta que decidí que quería ser científica y que eso era lo que me gustaba.

¿En qué proyecto está trabajando ahora?

Trabajo en el estudio de las propiedades electrónicas y magnéticas de los materiales topológicos. Son unos materiales que se descubrieron hace solo unos 20 años y tienen unas propiedades de transporte electrónico muy interesantes, con muchísimas aplicaciones y con una disipación de energía muy baja, con lo cual son muy interesantes para desarrollar microelectrónica con ellos.

En alguna ocasión ha llegado a decir que “no hace falta animar a las mujeres para que se dediquen a la ciencia, basta con no desanimarlas”. ¿Alguien ha tratado alguna vez de desanimarla a usted a lo largo de su carrera?

Sí. El machismo existe en la física como reflejo del machismo que hay en la sociedad. Lo que ocurre es que el mundo de la física es muy masculino, por lo que la homosociabilidad se da de una manera más intensa. Los 'clubs de hombres' en ciencia se perciben de una manera más clara que en otros campos donde hay más diversidad de género. Yo quiero creer que las cosas han cambiado y que los comentarios machistas ya no se dan de la misma manera que se daban cuando yo iba a la universidad, donde no teníamos la expectativa de triunfar en la ciencia o no había mujeres que hubieran ganado el Premio Nobel. Cuando dije esa frase me refería a eso. Si esos comentarios no hubiesen existido cuando yo estudié Física, tal vez más mujeres habrían estudiado la carrera.

No tenemos que basar la discriminación o el techo de cristal que existe en nuestras percepciones personales, porque los estudios así lo demuestran

¿En su día a día se percibe de alguna manera la discriminación hacia las mujeres en su ámbito laboral?

Me gustaría dejar claro que independientemente de que yo la perciba personalmente o no, que por supuesto la percibo, hay estudios de género sobre la ciencia realizados por profesionales en ciencias sociales que demuestran que la discriminación hacia las mujeres existe. No tenemos que basar la discriminación o el techo de cristal que existe en nuestras percepciones personales, porque los estudios lo demuestran.

¿Qué reflejan esos estudios?

Que a lo largo de la carrera científica el número de mujeres que se dedican a ella desciende drásticamente con el paso de los años. Hay estudios que también reflejan cuántas mujeres firman artículos como primera autora, cuántas citas tienen los artículos firmados por ellas, cuántos proyectos se dan a mujeres y a hombres, y en todo ello existe una polarización de género clara.

Recientemente ha recibido el Fellow, un reconocimiento de la American Physics Society, por su aportación acerca de los materiales topológicos. ¿Qué ha supuesto para usted?

Es un reconocimiento muy importante a nivel mundial porque la American Physics Society a día de hoy es la sociedad de física más potente del mundo. El reconocimiento lo realizan los propios miembros de la sociedad, es decir, los propios colegas y de todos los físicos que hay solo reconocen a un 0,5% al año. Estoy muy contenta.

¿Qué ha sido lo más complicado de llegar donde está hoy en día?

No lo sé. La carrera científica es un maratón, no sabría decir qué parte ha sido más complicada porque ha sido un trabajo constante y cada fase ha tenido su complejidad. Ahora me ha costado, por ejemplo, adaptarme a gestionar un grupo grande, porque además de investigar, tengo que gestionar todo.

¿Existe la conciliación en la ciencia?

Se está intentando implementar ahora, pero es complicado conciliar la vida personal y la laboral en la ciencia, porque el problema es que la carrera científica es larga, pero fraccionada en paquetes de 3 y 4 años, y la tienes que realizar entre los 30 y los 40 años, que es la edad en la que las mujeres nos quedamos embarazadas. Se está intentando proteger el hecho de que una mujer pueda crear una familia durante la carrera, pero yo creo que todavía no ha llegado el día en el que las mujeres nos podamos sentir cómodas quedándonos embarazadas durante el posdoctorado o la tesis.

Es complicado conciliar la vida personal y la laboral en la ciencia, porque la carrera científica se realiza entre los 30 y los 40 años, que es la edad en la que las mujeres nos quedamos embarazadas

Usted trabaja actualmente en Alemania. ¿Es posible dedicarse a los proyectos que está realizando en España o la investigación en ciencia está más desarrollada allí?

Es posible dedicarme en España a lo que estoy haciendo sin ningún problema, pero es más fácil conseguir la financiación a día de hoy en Alemania. Hay más financiación, más convocatorias, más proyectos e incluso una mejor gestión de la financiación que existe. En España tenemos un problema de gestión de la financiación que espero que se resuelva porque ahora mismo hay grandes científicas y científicos que necesitan más apoyo y no tener que esperar a tener más de 40 años para conseguir una plaza de trabajo permanente. Otra de las cosas que ocurren es que en Alemania los proyectos de financiación son a largo plazo. Mi investigación sobre materiales topológicos ha durado seis años y hemos conseguido financiación para llevarlo a cabo durante todo ese tiempo, gracias al apoyo del Donostia International Physics Center y de su director, pero no gracias a la financiación nacional. El problema es que en España los proyectos son cortos y duran solo unos tres años. En cambio, los proyectos alemanes son extensibles a 12 años, lo que te permite arriesgar más, equivocarte, rectificar y profundizar más en tu proyecto. Así es como salen los buenos trabajos, porque la inmediatez en ciencia no funciona.

¿Eso a qué se debe? ¿A falta de recursos o de planificación?

A falta de planificación y de una buena gestión. Los recursos son mayores en Alemania, pero en España hay recursos que no están bien gestionados.

¿Esa es la razón por la que muchos científicos españoles se ven obligados a marcharse al extranjero para investigar?

Claro, es que además en el extranjero nos reclaman, no es que nosotros nos vayamos. A mí me ofrecieron este trabajo, no lo pedí yo.

¿Qué consejo le daría a una niña que quiera dedicarse a la física?

Que esté dispuesta a trabajar mucho, porque la carrera científica requiere muchos sacrificios, y que se rodee de gente buena. Es muy importante que la gente de la que te rodeas cuando estás desarrollándote te apoye y esté a las duras y a las maduras.