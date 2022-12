Rosa Carabel, de ser despedida en su primer trabajo por quedarse embarazada a ser la primera mujer al frente de Eroski

Rosa Carabel es la primera mujer al frente de la cooperativa de distribución Eroski en sus 53 años de historia y eso la ha convertido también en la primera en estar al frente de una empresa de distribución de tamaño grande en España. A pesar de que es importante para ella ser “un ejemplo para el sector y el mundo de la empresa en general”, reconoce que si está en ese puesto es por su trayectoria profesional y no por su género. Esa trayectoria, ha tenido sin embargo, algunos claroscuros al principio de su carrera, como un despido cuando anunció que estaba embarazada de su primera hija. “Era joven, estaba ilusionada porque llegaba mi primera hija, pero mi ilusión no era compatible con las políticas de la empresa en la que trabajaba y, por lo tanto, simplemente me comunicaron que no continuaba. No había mucho que decir, solo asumir. Tengo que reconocer que en aquel momento me sentí muy frustrada, enfadada y furiosa, pero hoy solo puedo tener gratitud, porque esta situación me aportó enormes aprendizajes”, asegura la empresaria en una entrevista con elDiario.es/Euskadi en la que habla de temas como el cooperativismo, la situación actual de Eroski o lo que supone la inflación a la cesta de la compra.

¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento como consejera delegada de Eroski? ¿Se lo esperaba?

No te puedes imaginar la cantidad de sentimientos que me pasaron por la cabeza en los primeros cinco minutos, porque, obviamente no esperaba la noticia. Por lo tanto, pasé de la sorpresa inicial a la gratitud inmensa porque en aquel momento Agustin Markaide, que era quien me trasladaba la propuesta, entendiera que yo tenía las cualidades y competencias adecuadas para liderar un proyecto de la envergadura de Eroski, con todos los desafíos y los retos que tenemos por delante. Tuve un sentimiento de inquietud ligado con el propio proceso de sucesión. Algo lógico viendo a mi predecesor. Agustín es una persona con mucho ascendente en el sector del retail y el mundo empresarial vasco, con grandes dosis de carisma, calidad humana y profesional. Me acordé de toda mi familia, de mis padres, de mis hijos, de mi marido y, aunque le dije a Agustin que me diera unos días para reflexionar, en el minuto 6 yo ya había aceptado el reto y la propuesta. Lo afronto con enorme ilusión, con emoción y con la humildad de pensar que tengo mucho que aprender.

Es la primera mujer al frente de la cooperativa de distribución en sus 53 años de historia. ¿Qué supone esto para usted? ¿Y para Eroski?

Me cuesta siempre responder a esta pregunta, pero no cabe duda de que el dato es objetivo, además soy la primera mujer al frente de una empresa de distribución de tamaño grande en un sector muy feminizado. Desde la responsabilidad que asumo es indiferente, porque estoy aquí por mi trayectoria profesional no por mi condición de género, lo tengo muy claro. Pero sí creo que puede ser un ejemplo para el sector y el mundo de la empresa en general, y eso es muy importante para mí. Siempre he dicho que en Eroski esto es cuestión de tiempo: somos el 77% mujeres aproximadamente, el 74% son mandos, y te aseguro que pisamos muy fuerte. Estamos dispuestas a asumir roles de responsabilidad y ser protagonistas de nuestra cooperativa y de nuestro proyecto.

En alguna ocasión ha contado que es nieta de migrantes. ¿Qué ha supuesto en su vida?

Soy nieta de emigrantes gallegos y emigrantes italianos que se cruzan en Brasil y creo que estos orígenes me han marcado radicalmente. Desde siempre me han inculcado valores relacionados con el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, sobre todo en momentos difíciles, la humildad de quien empieza desde abajo a construir una vida llena de dificultades y de la importancia de las personas que nos rodean, como nuestra familia y amigos. No puedo sentirme más afortunada de mis orígenes, protagonizados por mujeres bravas y valientes que nos han marcado a los que hemos llegado después y creo que podemos decir que somos personas normales, humildes, honestas, que tenemos claro que el que siembra, recoge, que nunca llueve que no escampa y que la familia y las personas son lo más importante.

Usted no tuvo que cambiar de país, pero sí que se tuvo que marchar de su Galicia natal a Euskadi. ¿Cómo fue aquel cambio? ¿Qué fue lo más complicado de dejar su tierra?

Pues creo que fue muy diferente al viaje que hicieron ellos. Yo realmente decidí mover mi lugar de trabajo, no mi hogar, aunque la decisión fue muy dura al principio. Tengo 3 hijos, que son toda mi vida, y en aquel momento el más pequeño tenía un año. Aunque pueda parecer contradictorio en aquel momento pensé precisamente en ellos e intuí que la decisión podría ser importante para nuestro futuro (y no me equivoqué, como buena gallega). Obviamente soy afortunada y tuve el apoyo de mi familia para que todo estuviera en su sitio y bien organizado. Eso junto con la pasión que siento por lo que hago, por el sector y por el proyecto cooperativo que ahora lidero lo han hecho posible. No ha sido fácil, pero hoy estoy muy orgullosa de la familia que tengo y de lo que hemos construido juntos.

La despidieron de su primer trabajo por estar embarazada. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Hubiera dicho o hecho algo de forma diferente ahora ante esa situación?

Era joven, estaba ilusionada porque llegaba mi primera hija, pero mi ilusión no era compatible con las políticas de la empresa en la que trabajaba y, por lo tanto, simplemente me comunicaron que no continuaba. No había mucho que decir, solo asumir. Tengo que reconocer que en aquel momento me sentí muy frustrada, enfadada y furiosa, pero hoy solo puedo tener gratitud, porque esta situación me aportó enormes aprendizajes, como la importancia que tienen los valores y las personas que dirigen las organizaciones, y, sobre todo, de qué tipo de valores y de qué personas quiero estar rodeada. También estoy agradecida porque aquella situación me llevó al sector de la distribución y podría decir que fue un flechazo a primera vista. A partir de aquí mi historia en más conocida.

“Si no fuéramos una cooperativa hoy no estaríamos aquí”. Es una frase suya. ¿Por qué? ¿Qué beneficios les da ser una cooperativa?

Esa frase que yo he pronunciado en muchas ocasiones hace referencia a la resiliencia con la que una cooperativa afronta las situaciones complicadas a las que tiene que hacer frente. Resiliencia que se complementa con la flexibilidad, con la madurez y con la transparencia con la que todos los socios tomamos decisiones, aunque en nuestro caso te puedo asegurar que en algún momento han sido complicadas y duras.

¿Y cómo puede perjudicarles?

Sinceramente no encuentro ningún motivo por el cual ser una cooperativa pueda perjudicarnos. Ninguno.

La crisis sumió al Grupo Eroski en una deuda que a día de hoy continúan pagando. ¿Qué valoración realiza en ese sentido de los últimos años?

Nuestra valoración es excelente. Hemos conseguido reducir nuestra deuda como no lo ha hecho nadie. A día de hoy nuestra deuda está normalizada. Obviamente la seguimos gestionando, no puede ser de otra manera, pero ya nuestros consejos de dirección están enfocados a nuestro negocio, nuestras tiendas, nuestros retos como empresa que aspira a crecer de forma relevante en los próximos años en este entorno tan convulso en el que nos está tocando vivir.

Recientemente ha sido noticia la venta de Eroski Bidaiak a World2meet (W2M), la división de viajes del Grupo Iberostar. ¿Qué ha supuesto para la cooperativa?

Sentimientos encontrados. Por un lado, dejar marchar algo que ha sido parte de ti durante 40 años es doloroso. Por otro lado, tenemos la satisfacción de que hemos tomado la mejor decisión tanto para la consolidación del negocio y el proyecto de Viajes como para las personas del negocio de viajes, que podrán seguir desarrollando su trayectoria profesional dentro de uno de los principales grupos del sector en España o, si así lo desean, seguir ligados al proyecto cooperativo de Eroski. Aprovecho esta entrevista para hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por tantos años de excelente desempeño.

¿Cómo valora el futuro de la Corporación Mondragon tras la salida de Ulma y Orona? ¿Eroski se plantea salir del grupo?

Mondragon es un grupo de cooperativas autónomas que libremente decidimos permanecer juntos y libremente decidimos salir. La autonomía de gestión de las cooperativas en materias empresariales es absoluta, solo los órganos sociales de la propia cooperativa tienen capacidad de decisión sobre eso. En Mondragon las cooperativas acordamos sobre todo materias de solidaridad y de intercooperación y criterios comunes que queremos seguir como empresas cooperativas, con fines que van más allá que el obtener beneficios para repartírnoslos los socios. Con vocación de tener un impacto social positivo. Eroski es y quiere ser socio de este grupo que comparte con nosotros los mismos valores. Todas las cooperativas socias nos enriquecemos y aprendemos de las demás. Queremos que el cooperativismo tenga una voz más alta y clara en la sociedad porque unidos somos más fuertes. Queremos, no solo mantener, sino reforzar, los valores solidarios del grupo y aportar a la sociedad, con las demás cooperativas, lo que la sociedad desea y necesita (igualdad de género, sostenibilidad, distribución más igualitaria de la riqueza, futuro para las generaciones siguientes). Si las cooperativas deciden dejar Mondragon, están en su derecho. No obstante, la corporación seguirá adelante y saldrá reforzada, como siempre que se superan problemas que se están gestionando correctamente, de forma honesta y transparente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un informe comparativo analizando la oferta y los precios de los productos ecológicos (orgánicos, eco o bio) disponibles en las principales cadenas de supermercados de España. Eroski se encuentra entre las cadenas que más han apostado por productos y alimentos con certificación ecológica, de comercio justo o de sostenibilidad. ¿Por qué considera que es importante realizar esta apuesta?

Para responder a esta pregunta debemos volver al origen de nuestra cooperativa y a la misión que tenemos de cara al consumidor: ofrecer una alimentación saludable y sostenible. Nuestra apuesta por estos dos elementos se naturaliza en los 10 compromisos saludables y sostenibles que pusimos en marcha en 2018 y que constituyen nuestra verdadera hoja de ruta de cara al consumidor. Hay pocas empresas de distribución que se tomen estos asuntos tan en serio como Eroski, y, sobre todo, que lo hagan de una forma genuina, sin que el rédito económico y comercial supediten el compromiso con el consumidor. El porqué de nuestro compromiso se responde a través de la historia de Eroski, hito a hito.

La bolsa de la compra es una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos a raíz de la inflación y de la subida de precios de los alimentos. ¿Cómo están viviéndolo desde Eroski? ¿Se han planteado realizar medidas para abaratar los productos?

La inflación no favorece a nadie y quien piense lo contrario está cayendo en un error. Las empresas de distribución somos parte de un sector donde los márgenes son muy estrechos, y aún así, seguimos haciendo esfuerzos. En el caso concreto de Eroski hemos sido de las empresas que menos hemos subido los precios -el sector de media un 14% y nosotros un 10%-. No solo eso. Hemos puesto en marcha campañas promocionales a través de las cuales el cliente puede obtener ahorro. La cifra de subida del 10% se reduce hasta un 3,5% porque el consumidor está aprovechando estas ofertas. Tratamos en todo momento de hacer el máximo esfuerzo para facilitar al consumidor que su compra pueda ser más económica, por ejemplo, hemos anunciado que en Navidad mantenemos el precio de 40 productos imprescindibles para las celebraciones. Esto significa una inversión en margen importante, pero entendemos que nuestro entorno y nuestro cliente lo necesita. Nuestra apuesta es firme.

¿Cuáles diría que son los retos que hoy por hoy tiene Eroski?

Hay una parte que es homologable a los retos del sector en su conjunto y que tienen que ver con la coyuntura actual: inflación, la eficiencia, la transformación digital, la sostenibilidad desde todos los puntos de vista, la transformación digital, la adaptación a los requerimientos que nos traslade el consumidor en cada momento, un consumidor que está en movimiento y que cada vez es más exigente. Además, Eroski inicia una etapa en la que aspira a reforzar sus negocios y crecer de forma rentable a través, fundamentalmente, de la apertura de nuevas tiendas que nos permitan seguir generando empleo de calidad y nos permitan seguir siendo referentes fundamentalmente en nuestro perímetro de referencia, la zona norte de España.

¿Y los suyos como consejera delegada?

Uno de mis principales objetivos es que la sociedad conozca quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Que nos considere como uno de los referentes en los que confiar plenamente. Somos una organización con alma, transparente, creíble, coherente, donde apostamos por la mujer, por la diversidad, el trabajo digno y la autogestión como auténticos protagonistas del presente y del futuro. Tenemos una obsesión y es dar respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez más informado y consciente que apuesta por un consumo saludable y sostenible. Nos vemos con un motor de cambio y vector que aporta a la sociedad valores como la igualdad de género, la sostenibilidad desde todos los puntos de vista (social, medioambiental y económica), la distribución más igualitaria de la riqueza, un futuro mejor para las siguientes generaciones. En definitiva, aspiramos a contribuir a la transformación social a través de la empresa.