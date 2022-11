Eroski se desprende de su agencia de viajes y la vende a Iberostar

Eroski ha cerrado este martes la venta de sus agencias de viajes al Grupo Iberostar. La operación, que se cerrará en enero de 2023, cuando reciba todas las autorizaciones pertinentes, supone que el grupo turístico balear se queda con el 100% de la compañía, lo que incluye 145 oficinas y seis departamentos comerciales de grupos que emplean a unas 300 personas, que los nuevos dueños se comprometen, en principio, a mantener como parte de la plantilla.

El Gobierno vasco ha sancionado con 60.000 euros a la empresa de reciclaje de Gojain acusada de ruidos y contaminación

Saber más

Como parte del acuerdo, Eroski cederá a W2M, del Grupo Iberostar, que es el que formaliza la compra, el uso de la marca Viajes Eroski por un plazo determinado de tiempo para favorecer la transición y la integración en el grupo turístico. Asimismo, seguirán operativas y a pleno funcionamiento las plataformas 'on line' de Viajes Eroski y Travel air para los viajes corporativos.

La cantidad por la que se realiza la operación no se ha especificado por parte del grupo de cooperativo integrado en Mondragon en la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “El precio final de la operación está supeditado a los ajustes que se acuerden en el momento de cierre. Por ello, no es posible establecer un precio definitivo en este momento”, señalan, pero supone para el grupo hacer caja y contar con mayor liquidez. No obstante, señalan que la materialización de dicha operación “no supone un impacto relevante en la cifra de negocio del Grupo, ni en su patrimonio”.

Iberostar ha señalado que con la adquisición de Viajes Eroski, está ampliando su presencia a nivel nacional, y ha destacado que se trata de un “impulso muy importante” en el plan estratégico de fomentar el contacto con el cliente, ya que incorporan a su equipo a más de 300 profesionales. Por su parte, el director corporativo de Grupo Eroski, Javier Amezaga, ha indicado que están “muy satisfechos y orgullosos por todo lo que Viajes Eroski ha representado para el grupo”, que acumula una historia de más de 40 años. “La marca se ha convertido en referencia para los clientes de varias generaciones de las regiones en las que está presente”, incide. Además, ha augurado “éxito y crecimiento” del negocio de viajes tras la adquisición y asegura la continuidad de los profesionales que trabajan en la filial.

Viajes Eroski nació en 1979 dentro del Grupo Eroski. En los mas de 40 años se ha especializado en el área vacacional con dos marcas, Eroski Viajes y Xplora, con más de 132 puntos de venta de atención al público y una Tienda Experiencial orientada a las generaciones mas jóvenes, y también en le área corporativa bajo la marca Travel Air, con 11 centrales de atención exclusiva para la empresa y una división especializada en la organización de convenciones y congresos, Travel Air Events.