La semana en Euskadi, en imágenes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, en la conferencia de presidentes de este miércoles

A pesar del aumento de casos de coronavirus, en la conferencia de presidentes no se establecieron mayores medidas contra el virus en Nochebuena. Urkullu mostró su desazón por que lo único claro haya sido algo que ya venía decidido desde el Gobierno de España y por que no haya un "acuerdo firme", "interterritorial" y "operativo" para que haya medidas de cara a Navidad como reducción de aforos, limitación de horarios o prohibición 'de facto' de cotillones. Así pues, su plan de restringir el ocio en Navidad e incluso hasta finales de enero no será aplicado en Euskadi con las competencias propias.

IREKIA