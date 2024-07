Sumar estrena las reuniones de Pradales con los partidos y pide cambios en Osakidetza, vivienda y cambio climático

Tras la decisión de vetar a Vox a modo de cordón sanitario a la ultraderecha, el lehendakari, Imanol Pradales, ha iniciado este jueves con Sumar la ronda con todos los demás partidos vascos dentro de sus primeras actuaciones tras llegar al cargo. En los próximos días, recibirá en el palacio de Ajuria Enea también a PP y EH Bildu, así como a los partidos que forman parte del Gobierno, PNV y PSE-EE. Su intención es exponerles el programa de cara a la legislatura 2024-2028, explorar un pacto de país en torno a la mejora de la Sanidad pública y presentar sus planes de cara a la renovación del Estatuto.

La delegación de Sumar la han conformado el único parlamentario electo, Jon Hernández, que es de IU y secretario general del PCE-EPK, y también la candidata que no logró escaño, Alba García Martín, que está ejerciendo de líder 'de facto' de la coalición en estos meses. La formación, que ha llegado al palacio mientras sonaba reguetón en un colegio cercano, ha entregado a Pradales un documento con sus propuestas para introducir cambios en tres ámbitos, Osakidetza, vivienda y cambio climático.

Significativamente, la primera en tomar la palabra ante los medios de comunicación ha sido García Martín y no el parlamentario Hernández. También ha sido ella la que se ha sentado al lado del lehendakari en la reunión. La representante de Sumar, en euskera, ha demandado acuerdos “amplios”. En materia de vivienda, han reclamado medidas “reales” para “garantizar” el “derecho” de acceso más allá del “asistencialismo”. Tocaría “limitar” los precios del alquiler o controlar los pisos turísticos. También han pedido al PNV que retire el recurso de inconstitucionalidad a la normativa estatal. En lo tocante a Osakidetza, han pedido ampliar la plantilla, reducir las listas de espera y publificar (“desprivatizar”, lo han llamado) determinados servicios, que no han concretado. Piden que la Sanidad pública cubra oftalmología y odontología. Finalmente, en materia medioambiental, plantean impulsar comunidades energéticas, una “reindustrialización verde” y activar el PTS de renovables, que acumula años de retraso.

Hernández ha agregado que mantienen “diferencias” con el Gobierno en el “modelo de país”. “Los acuerdos no pueden consistir en mera retórica”, ha insistido. Eso sí, han exhibido mano tendida para pactos “puntuales” en asuntos “concretos”. García Martín y el parlamentario han destacado que los 75 minutos de reunión han sido “positivos”. “Nos ha dedicado un buen rato. Eso siempre es positivo. Es la labor de un lehendakari escuchar a todas las fuerzas políticas. No es algo extraordinario pero sí está bien”, han dicho. Eso sí, no han querido explicar qué les ha propuesto Pradales dado que hay más partidos pendientes de visitarle.

La agenda sigue este viernes con las visitas a Ajuria Enea de PSE-EE y PP. El lunes será el esperado encuentro con EH Bildu y el martes se cerrará la ronda con el partido de Pradales, el PNV. Después hay comprometidas más reuniones con agentes sociales y empresariales. El lehendakari estuvo en Madrid con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y tiene pendiente una fecha para encontrarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.