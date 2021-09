La tensión en EA llega a niveles máximos con la responsable de Navarra llamando "okupa" y "corrupta" a la secretaria general

La pugna entre los dos sectores de EA, uno de los partidos creadores de la coalición EH Bildu, está alcanzando sus niveles máximos en las últimas horas. En la Cadena Ser, la coordinadora en Navarra ha llamado "okupa" y "corrupta" a la secretaria general, Eva Blanco; el lehendakari y fundador, Carlos Garaikoetxea, ha planteado en dos ocasiones en la última semana que la personalidad propia del partido socialdemócrata abertzale se está diluyendo al tener copado Sortu el mensaje y los cuadros de EH Bildu, y la organización de Vitoria se ha desmarcado de la decisión del grupo municipal de no apoyar la "condena" de la agresión de un cargo del PP para quedarse en el "rechazo".

Los críticos de EA toman aire en puertas de una nueva batalla por el control del partido y por su papel en EH Bildu

Saber más

Los tres focos llegan en medio de la espera del congreso de la formación, que precisamente ha celebrado este fin de semana su 35º cumpleaños con un doble mensaje de Blanco por un lado y de Garaikoetxea por otro, una perfecta metáfora de la situación interna. Una reciente sentencia dio la razón al sector crítico, al que están adscritos los líderes de Álava, Gipuzkoa y Navarra y también organizaciones locales como la de Vitoria, y resolvió que la anulación de la candidatura alternativa a la oficial en las primarias de 2019 estuvo hecha de manera irregular. Ese candidato crítico era Maiorga Ramírez, parlamentario navarro.

Primer 'round'. La dirigente navarra Miren Aranoa recalcó que no basta con los compromisos de Blanco de iniciar un proceso congresual ordinario. Defendió que "cumplir la sentencia es convocar unas primarias inmediatamente". Y lo hizo con palabras gruesas contra Blanco. "Ella está ahí de manera irregular, por no decir corrupta. Eva Blanco no es secretaria general. En este momento es una okupa", aseguró en la entrevista radiofónica, que ha levantado polvareda en el bando contrario. Aranoa ya abandonó su escaño en el Parlamento navarro.

Segundo 'round'. Este fin de semana ha habido un doble mensaje a la afiliación con motivo de los 35 años del histórico momento de 1986 en que el PNV se desgajó con el primer lehendakari como abanderado. Por un lado, la secretaria general defendió la trayectoria del partido y señaló sus hitos en la construcción del país pero también la importancia de EA en el nacimiento de Bildu (después Amaiur y ya desde 2012 EH Bildu) y la importancia también de la fórmula actual. Por otro lado, Garaikoetxea -claramente alineado con el sector de Ramírez desde que se gestó esta batalla interna en el congreso de 2017- insistió en denunciar la "integración en un partido único" frente a la fórmula de coalición clásica. "No pueden fundirse ideologías tan diversas como la socialdemocracia y su moderación, e izquierdas dogmáticas radicales. La virtud de estas coaliciones, con ideologías distintas, pero con programas compartibles en elecciones concretas y diferentes respuestas posibles en temas no concertados, posibilita un amplio abanico electoral que se reduce si se confunde una coalición concreta con objetivos concretos, con la integración en un partido único", ha expresado el lehendakari, de 83 años pero con enorme influencia en su partido.

Tercer 'round'. EH Bildu ha "rechazado" por boca del propio coordinador general, Arnaldo Otegi, la agresión de una joven a un militante de las Nuevas Generaciones del PP en Vitoria. En la misma línea, el grupo municipal ha sido el único partido en no secundar un texto de "condena". Sin embargo, EA de Vitoria ha emitido un comunicado expreso de "condena y repulsa". Y ha añadido que actúa "en coherencia con los principios y trayectoria" del partido. Una de las ediles en la capital es Iratxe López de Aberasturi, coordinadora alavesa del partido y una de las cabezas más visibles del sector crítico. Esta misma división se produjo hace unos meses cuando fue agredido otro joven del PP, Iñaki García Calvo. Recientemente, desde Gipuzkoa, Mikel Goenaga criticaba igualmente los 'ongi etorri' a expresos de ETA: "Se debe solicitar que la acogida de presos al finalizar sus condenas se realice con la discreción necesaria para evitar revictimizaciones".