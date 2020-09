Crece la tensión dentro de EA: su coordinadora en Navarra, del sector crítico y que ha estado de baja, denuncia la expulsión de la que ha sido su sustituta

"Me callé en su día. Ya no lo volveré a hacer. No es ningún secreto la situación interna de mi Partido. Demasiada tensión acumulada. La he pagado con mi salud. Un año de baja médica. Nadie debería pasar por esto. Es inhumano". Una serie de mensajes en Twitter de la coordinadora de Eusko Alkartasuna (EA) en Navarra deja en claro que la tensión generada tras el proceso de primarias en 2017 lejos de diluirse, sigue en aumento. Miren Aranoa, que como ella explica lleva un año arrastrando unos problemas de salud que la han tenido apartada de la política durante un tiempo, y que más recientemente la han obligado a renunciar a su escaño en el Parlamento de Navarra denuncia que la cúpula del partido liderada por Eva Blanco ha expulsado a la que ha sido su sustituta durante su periodo de baja al frente de la Ejecutiva nacional de EA, Ainhoa Arano, "sin ningún tipo de escrúpulos, humanidad, ni respeto a las decisiones democráticas de la afiliación de EA Nafarroa".

Guía para no perderse en la crisis de Eusko Alkartasuna, un partido dividido y que discute su papel en EH Bildu

Saber más

Me callé en su día. Ya no lo volveré a hacer. No es ningún secreto la situación interna de mi Partido. Demasiada tensión acumulada. La he pagado con mi salud. Un año de baja médica. Nadie debería pasar por esto. Es inhumano. Abro hilo — miren aranoa (@mirenaranoa) 15 de septiembre de 2020

Pero mi capacidad de asombro se va ensanchando al saber que hoy Eva Blanco ha echado de la Ejecutiva Nacional a mi sustituta. Sin ningún tipo de escrúpulos, humanidad, ni respeto a las decisiones democráticas de la afiliación de EA Nafarroa. Ver para creer — miren aranoa (@mirenaranoa) 15 de septiembre de 2020

Miren Aranoa, perteneciente al sector crítico de EA que está encabezado por Maiorga Rodríguez y al cual también pertenece el exlehendakari y fundador del partido, Carlos Garaikoetxea , ha centrado sus críticas en Eva Blaco, la secretaria general a la que acusa de "no querer comprender" la situación en la que se encontraba. Y es que pese a dejar su escaño, Aranoa relata que trasladó a la dirección de EA que continuaría en su cargo de coordinadora en la Comunidad foral. EA a través de una nota de prensa y dos mensajes en la misma red social señala que Miren Aranoa ya se ha reincorporado a sus responsabilidades como coordinadora aduciendo que ya está recuperado. A ello respondió Aranoa, de nuevo a través de Twitter, diciendo que "saben que debo cuidarme e ir poco a poco". Y añadió: "Esta vez" no va a guardar silencio "ante agresiones, acosos y falta de humanidad de cierta gente. Está vez no me voy a callar. ¡Ya basta! No todo vale, ni en política ni en la vida". Unas palabras que recibieron respuesta en forma de mensajes de cariño y apoyo de compañeros de partido y del mismo sector crítico como el propio Ramírez o la coordinadora de EA en Álava, Iratxe López de Aberasturi.

Nos alegramos de verle recuperada y de que como dijo en verano, continuará "trabajando internamente en el Partido, junto a todas vosotras y vosotros, como coordinadora territorial de Nafarroa”. — Eusko Alkartasuna (@ealkartasuna) 15 de septiembre de 2020

Un episodio que llega tras un verano convulso dentro de la formación, con juicio incluido, y que vuelve a sacar a la luz las rencillas internas que se vislumbraron por primera vez en el proceso de primarias de 2017 cuando un sector del partido cuestionó el papel de EA dentro de EH Bildu, temiendo que el partido se acabara diluyendo dentro de la coalición abertzale como en su día le ocurrió a Aralar. Ese proceso de primarias acabó en los tribunales, que en julio dieron la razón al sector oficial de EA comandado por Eva Blanco descartando que hubiera habido irregularidades en las primarias, como denunciaban los críticos. Un debate que todavía no se ha cerrado, ya que han recurrido la sentencia.