Blanco reivindica la aportación histórica de EA y también su papel actual dentro de EH Bildu en el 35 aniversario del partido

La secretaria general de Eusko Alkartasuna, Eva Blanco, ha afirmado que ante la celebración del próximo congreso de la formación habrá quien trate de "atizar el ambiente", pero ha apostado por "discutir y negociar hasta la saciedad". Asimismo, ha destacado que el modo "de hacer, entender y compartir la política ha cambiado" durante los últimos años y ha defendido la creación de EH Bildu como instrumento para "reunir a toda esa gente que no vive en el país que quisiera".

Eusko Alkartasuna cumple este sábado 35 años desde su constitución y vive un momento muy complejo, con un potente sector crítico que agrupa a varios dirigentes y que está apadrinado por el lehendakari y fundador, Carlos Garaikoetxea. Además, una sentencia reciente consideró que la anulación de la candidatura alternativa a la de Blanco en las últimas primeras no fue proporcionada. Con motivo del aniversario, la también vicepresidenta del Parlamento Vasco ha escrito un artículo en la web de la formación, informa Europa Press.

Blanco destaca que el 4 de septiembre de 1986, "gente que no estaba de acuerdo con paralizar las obras de la construcción nacional, personas que firmemente creían que solo mediante vías pacíficas y cumpliendo escrupulosamente con los derechos humanos se podía lograr el objetivo de una Euskadi progresista, hombres y mujeres luchadores crearon Eusko Alkartasuna" como escisión del PNV. Tras valorar que desde sus inicios EA ha sido un partido en el que se ha "discutido mucho", Blanco incide en que no entienden otra manera de confrontación política si no es "contraponiendo razones, argumentos y ejemplos diferentes".

"Un buen y sano debate sobre políticas diferentes y sobre política. En eso llevamos 35 años empeñadas; en que debatamos y decidamos sobre lo que como sociedad nos afecta, lo que nos preocupa, lo que nos interesa y lo que nos mueve", argumenta. A su juicio, gracias a ese espíritu "inconformista, rebelde y negociador", se ha conseguido "grandes cosas para Euskal Herria". "Hemos conseguido que Osakidetza haya sido un servicio público de salud referente en Europa, aunque ahora la estén recortando y privatizando. Hemos conseguido que las haurreskolas y las escuelas públicas vascas hayan sido modelo a seguir para la integración de alumnos y alumnas de diferentes culturas, aunque ahora las estén 'gethizando' y precarizando", lamenta.

Del mismo modo, destaca como logros el haber conseguido autorizar y programar centros privados de Educación -ikastolas- de manera que sigan "educando e inculcando los valores de la Euskal Herria que queremos". "Hemos conseguido una radiotelevisión vasca y en euskera, aunque hoy día la mayor inversión vaya a su programación en castellano, y no se apueste por la producción propia. Hemos conseguido ser pioneros a la hora de crear planes contra el cambio climático, aunque después de nosotras (con Esther Larrañaga y Sabin Intxaurraga a la cabeza) nadie los pusiera en marcha, o en el caso del vertedero de Zaldibar se hayan marchado de rositas", añade.

Blanco entiende que EA está detrás de "todo un país" aunque ve que "los ejecutivos actuales trabajan para desmantelar todos esos logros: Euskaltel, parques enteros de vivienda pública, subcontratación de ambulancias, una Ertzaintza sin filosofía de 'herri zaintza'". Según defiende, a este "desmantelamiento de nuestro gobierno y de nuestro país hay que hacerle frente, desde lo público, desde lo social, desde la justicia social y el progresismo". "Y para eso, hace ya 10 años creamos Bildu; para reunir a toda esa gente que no vive en el país que quisiera. Creamos Bildu para que cada quién aportara desde lo suyo. Creamos Bildu porque hoy día, la política y Euskal Herria no funcionan según jerarquías obsoletas de partidos constreñidos", defiende.

A su juicio, el modo de hacer, entender y compartir la política ha cambiado durante estos 41, 35 o 10 años y, por ello, "es importante dar con nuevas maneras de hacer y entender la política, si queremos seguir solucionando y conduciendo nuestro país hacia una república progresista basada en la justicia social". "Eusko Alkartasuna está a las puertas de un congreso, y no desvelo ningún secreto si digo que hay quienes se aferran a lo sempiterno desde aquel 4 de septiembre de 1986. Van a tratar de atizar el ambiente para el congreso. Y por supuesto, también hay quien quiere seguir cogiendo la atxurra, y pico y pala, seguir construyendo la mejor herramienta para gobernar un país, con su gente y su entorno; y si para ello tenemos que discutir y negociar hasta la saciedad, así lo haremos, porque el diálogo y la 'alkartasuna' es nuestra savia", finaliza.