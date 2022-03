Urkullu defiende el mantenimiento de la mascarilla en interiores: “Cuidado, todavía es pronto para el relajamiento”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha resignado a que "en el exterior cada uno es libre" de utilizar o no la mascarilla, aunque ha recomendado al menos mantenerla cuando no haya distancias. Sin embargo, sí ha sido tajante en la necesidad de mantener su uso obligatorio en interiores en medio del debate por levantar también esta medida. "Cuidado, todavía es pronto para el relajamiento", ha enfatizado Urkullu este miércoles en una entrevista en Onda Vasca.

El Gobierno de Urkullu inició la pandemia cuestionando la utilidad de las mascarillas y luego se convirtió en firme defensor de su uso en todo momento, también en exteriores y con distancias. El propio lehendakari ofreció su discurso de Nochevieja en un jardín con FFP2 y los miembros de su gabinete no caen en la costumbre de algunos oradores en actos públicos de quitarse la protección en su turno de palabra. "No le he visto la cara al lehendakari en muchos meses", suelen bromear sus colaboradores. "Animo a la ciudadanía a atender la cautela y la prudencia", ha señalado tras lamentar también algunas imágenes de aglomeraciones en torno a las celebraciones de carnavales, particularmente en Tolosa.

Urkullu ha explicado que Osakidetza "ciertamente" ve "con esperanza un futuro próximo" con menos casos de COVID-19 y ha destacado que, por ejemplo, la presión hospitalaria se ha reducido a la mitad en dos semanas y que son ya dos días consecutivos con una tasa de incidencia por debajo de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días cuando el tope de la última ola "llegó a 7.000". Es previsible que en los próximos días se abandone la alerta roja por alta transmisión comunitaria, fijada en 400 puntos. "Pero seguimos con un número alto de fallecidos", ha indicado un Urkullu que ha recordado que en Vitoria hay un parque conmemorativo para estas personas, que ya son más de 6.000. Euskadi ha tenido los niveles más altos de decesos desde la primera ola en estos dos primeros meses de 2022.