Urtaran asegura que la reforma del estadio de Mendizorroza no se iniciará el próximo año, pero no la descarta para 2023

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha reconocido que el proyecto de reforma del estadio de Menditzorroza no se iniciará el próximo año, pero no ha descartado que se encare en 2023. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el primer edil ha analizado los proyectos que maneja el Ayuntamiento para la ciudad y el impacto de la pandemia de la COVID-19.

Ha reconocido que inicialmente no se prevé que el próximo ejercicio se inicie la reforma del campo de Menditzorroza, una inversión participada por Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento y Alavés. "Todas las partes entendemos que no toca, pero eso no significa que en el futuro no se vaya a hacer y que no sea en 2023. El objetivo es poder reformar el campo y poner al Alavés con unas infraestructuras deportivas que le permitan garantizar su estancia en Primera durante muchos años", ha confiado.

Ante algunas críticas recibidas por el coste que puede significar las obras, ha admitido que el proyecto de reforma del estadio "quizá no se ha entendido bien" por parte de algunos, y ha recordado que el campo es "de propiedad municipal y también necesita mejoras". "No descuidamos las prioridades, que pasan por recuperar la vida social y económica y que nadie se quede atrás. El desarrollo de las políticas sociales en el Ayuntamiento han sido buque insignia", ha valorado.