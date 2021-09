La Justicia tumba el límite del 30% de aforo en los estadios vascos y decreta un 60% de público en el fútbol

Es la enésima resolución judicial desfavorable para el Gobierno de Iñigo Urkullu en la pandemia y es la enésima que viene con la firma del presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Garrido. Este martes se ha conocido que los tribunales, tras un recurso de LaLiga, han decidido dejar sin efecto una disposición del decreto de restricciones contra la COVID-19 en vigor desde el 1 de septiembre que fijaba en un máximo del 30% el aforo en los estadios y "elevar el aforo máximo al 60% de asistencia".

La resolución judicial especifica que la medida es solamente para "partidos de competición profesional de la LFP", por lo que no afectaría a otros eventos también limitados más que en el resto de España, como el baloncesto, que está autorizado al 40% mientras que en Euskadi también se quedaba en el 30%. Los porcentajes del 60% son los fijados por el Ministerio de Sanidad en el marco del consejo interterritorial y el juez Garrido argumenta que "obvio resulta decir que una recomendación que nace del consejo interterritorial de Salud no puede sostenerse que represente un peligro para la salud pública pues ha de afirmarse que es un órgano de representación en el que se incluye tanto al Ministerio de Sanidad como a los representantes de las comunidades autónomas".

Alega también que este acuerdo se adoptó con una tasa de incidencia acumulada en España de 233,75 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y que ahora en Euskadi "es muy inferior". "La pregunta es si las medidas tienen carácter dinámico o evolutivo. Lo cierto es que sí y han de adaptarse a la situación epidemiológica. Es decir, el decreto recurrido podría considerarse proporcionado en sus medidas en el momento de su dictado, pero ha podido verse desfasado con la mejoría de la situación epidémica y generar una desproporción, en concreto, respecto a la medida a la que se refiere el presente recurso", esgrime el magistrado Garrido. Se da la circunstancia de que los tribunales condicionan el calendario propio de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, que tenía previsto debatir este viernes una posible relajación de medidas, incluidos los aforos.

Con el 30%, se rondan los 6.000 espectadores en Mendizorroza, campo del Deportivo Alavés, los 11.850 en Anoeta (Real Sociedad) y los 16.000 en San Mamés (Athletic). Ahora las entradas podrán ser el doble. Se da la circunstancia de que en el mes de agosto, cuando en el resto de comunidades se autorizó hasta un 40%, en los estadios vascos el aforo se dejó en un 20%. "La restricción de aforos reduce la magnitud y, por tanto, el interés de los eventos", sostiene la sala de lo contencioso-administrativo.

El Gobierno vasco había presentado este martes a las 12.00 horas alegaciones para defender sus competencias y que el aforo del 30% no era arbitrario, sino que se basaba en la "específica situación epidemiológica" del momento en que se adoptó la decisión. En total, esos argumentos ocupaban 887 páginas. Sin embargo, en menos de cuatro horas el Tribunal Superior de Justicia ha despacho el asunto aunque se recoja expresamente que "el acuerdo del consejo interterritorial no tiene la forma jurídica de orden comunicada, por lo que no resulta obligatorio, sólo orientativo, para las comunidades autónomas".

Este varapalo al Gobierno de Urkullu sigue a otros salidos, todos ellos y sin excepción, de la sala presidida por el juez Garrido. De alguna manera, fue quien llevó a España al segundo estado de alarma al no permitir adoptar al lehendakari restricciones al margen del marco excepcional. Pero incluso dentro de él ordenó la reapertura de la hostelería en un momento de alta transmisión comunitaria al entender que no era una medida proporcionada. Pocos días antes había participado en una tertulia radiofónica en la que cuestionaba a los epidemiólogos y se conoció que tenía como perfil de WhatsApp una canción crítica con los confinamientos.

