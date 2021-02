El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Luis Garrido, el ponente del auto que ha permitido la reapertura de la hostelería en las municipios de Euskadi en alerta roja por alta transmisión del coronavirus y que antes propició el segundo estado de alarma en España al tumbar otras restricciones del Gobierno vasco, participó 24 horas de emitir el fallo en una tertulia en Radio Popular en la que criticó con dureza a los epidemiólogos y en la que no se inhibió de emitir sus opiniones sobre el asunto sobre el que tenía que resolver. "Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillito. No hay doctorado de esto", bromeó el juez.

La Justicia obliga a Euskadi a reabrir los bares clausurados para frenar la pandemia tras un recurso del sector

Saber más

Sus palabras textuales fueron las siguientes: "En el caso de la epidemiología no está tan avanzada como parece. Vamos a poner un ejemplo: supongamos que en Bizkaia suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual. Y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona y digo: ‘Muy fácil. Esténse ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva. Para decir eso no añado ningún valor añadido. Ahora que te digan: ‘Para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie ni hacer nada de nada'. Para decir eso lo sabían en la Edad Media. […] O incluso antes en los países árabes".

Your browser does not support the audio element.

El juez –al que incluso hicieron una broma por la causa abierta porque comentaron que la COVID-19 era un tema "recurrente" en las tertulias- apostilló que "el epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo". "No hay doctorado de esto. Claro, para decir que nos quedemos en casa… El valor añadido de ese trabajo es muy poco", remató. Garrido considera también que las medidas de los Gobiernos son "todas aleatorias". "No hay ninguna evidencia científica. La ciencia aquí poco incide”, opina. Citó como ejemplo que Valencia tuvo las medidas más duras en Navidad "con muchísima diferencia" y que luego ha tenido un fuerte repunte. La realidad es que el territorio con restricciones más duras fue Tenerife y ha tenido en enero una tasa de incidencia del virus hasta diez veces inferior a la media española.

Pese a ello, se da la circunstancia de que en la resolución citó en genérico a epidemiólogos para argumentar que la hostelería no produce un incremento de los casos de coronavirus. Textualmente, apunta a que "una parte importante de los epidemiólogos" entiende que la hostelería no supone un riesgo mayor de contagios porque "en torno al 80%" de los positivos se generan en espacios privados. Ni se citan qué expertos lo sostienen ni cuántos son.

"No more lockdown" como frase de WhatsApp

El juez Garrido tiene como frase en su perfil de WhatsApp "no more lockdown", que se puede traducir como "no más confinamiento". Se trata -explican allegados al magistrado- del título de una canción de uno de sus artistas preferidos, Van Morrison, un tema publicado en 2020 y con fuerte carga argumental en su letra contra las restricciones impuestas para prevenir la expansión de la COVID-19.

La canción tiene otras frases como "no more Goverment overreach" ('no más extralimitaciones gubernamentales'), "no more taking our freedom" ('que no nos quiten más la libertad') o incluso "no more Imperial College scientists makin' up crooked facts" ('no más científicos de la Escuela Imperial de Londres inventando hechos retorcios'). Desde el entorno del juez indican que es seguidor del artista y de su música y que hay algunas partes de la letra que no comparte, singularmente la calificación de "fascista" que se da a la Policía. "En todo caso, no es un perfil en una red social pública, como Twitter. Es algo privado", indican estas fuentes, aunque asumen que si llega a conocer el revuelo generado habría optado por otra referencia. Garrido no aprecia motivos para una posible recusación. "¿Si él hubiese puesto 'Cocaine' de Eric Clapton estaría inhabilitado para juzgar casos de narcotráfico?", se preguntan en su entorno. El juez ha declinado ofrecer entrevistas porque -asegura- el caso sigue sin resolverse totalmente.