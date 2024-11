Vitoria estrena aparcabicis cubiertos de pago para residentes en tres ubicaciones

El Ayuntamiento de Vitoria ha instalado los primeros aparcabicis seguros de bicicletas para personas residentes, dentro de un proyecto piloto que durará un año denominado 'Bizileku', con el objetivo de “facilitar un espacio de aparcamiento” a los vecinos que no disponen de espacios en sus hogares. La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha presentado esta nueva modalidad en la calle de Sancho el Sabio, donde se ha instalado un módulo con diez plazas, a los que se suma otro emplazamiento en la plaza Santa Bárbara, con otras diez plazas, y en el aparcamiento del Memorial de Víctimas del Terrorismo, donde se reservan 15 de las 231 que dispone.

Artolazabal ha señalado que 'Bizileku' se ha diseñado especialmente para aquellas personas que no usan la bicicleta tanto como les gustaría, porque se enfrentan a “barreras logísticas” en sus hogares. “Hay muchas personas que no disponen de un espacio en sus viviendas para dejar la bicicleta, no tienen trastero, camarote o cuarto de bicis, o bien viven en edificios sin ascensor, lo que complica el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte”, ha ampliado, según recoge Europa Press. Por ello, 'Bizileku' “busca eliminar estas barreras, ofreciendo 35 plazas seguras, cercanas a los domicilios y permanentes para bicicletas en tres localizaciones clave de la ciudad”.

Según ha destacado, estos aparcamientos seguros para personas residentes brindarán “una solución efectiva para que más personas puedan optar por la bicicleta como su medio de transporte diario, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la ciudad y contribuyendo a un entorno urbano más limpio y saludable”. Este proyecto tendrá una duración de un año, durante el cual se recogerá el mayor número posible de datos, para evaluar el impacto de la iniciativa. El propósito es “ver si facilitando un espacio seguro y permanente, aquellas personas que hasta ahora no usaban la bici por falta de un lugar adecuado para guardarla, optarán por integrarla en su día a día como medio de transporte”.

Inscripciones y tarifas

Las personas que estén interesadas en poder participar de este proyecto piloto deben inscribirse en la página web municipal o bien descargarse la aplicación 'PVErde'. Los requisitos son ser mayor de edad y estar empadronado en uno de los tres ámbitos donde están ubicados los aparcamientos. El Ayuntamiento ha informado que, si la demanda supera la oferta, la adjudicación de plazas se realizará vía sorteo. El periodo de uso de la plaza será de seis meses, prorrogable otros seis, hasta finalizar el proyecto piloto, si no hubiera mayor demanda.

La inscripción estará abierta desde este viernes y hasta el próximo día 17, la fecha prevista para el sorteo será a partir del 18 de noviembre y el 25 se publicará el listado de personas adjudicatarias y una lista de reserva. Se comprobará que su residencia coincide con el ámbito de la zona 'Bizileku' y, una vez hechas las comprobaciones, se realizará la asignación de una plaza. Artolazabal ha indicado que las tarifas serán diferentes a las del resto de aparcamientos de la red, “porque los usuarios no tendrán la obligación de rotar su bicicleta con tanta periodicidad”. El precio será de 15 euros al mes, pero se aplicarán bonificaciones y descuentos en función de lo que los usuarias muevan la bicicleta.

Este proyecto piloto persigue recabar información para estudiar “si la necesidad de estos aparcabicis es real y si es conveniente extender el modelo a otros puntos de la ciudad, donde también hay barreras logísticas para guardar la bicicleta”. “No queremos que este piloto se convierta en un aparcadero permanente. Queremos información para valorar después una futura expansión”, ha añadido Artolazabal.

La concejala de Espacio Público ha reiterado que el objetivo es “promover una movilidad más sostenible, reducir las emisiones y fomentar el uso de medios de transporte que cuiden de nuestra ciudad y nuestro planeta”. “Esta iniciativa es solo un primer paso para entender mejor las necesidades de nuestros vecinos y vecinas en cuanto a la infraestructura ciclista, y tomar decisiones informadas de cara al futuro”, ha concluido.