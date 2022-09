De usar y tirar, a reutilizar

La economía circular está cada vez más presente en nuestro día a día. En busca de modelos más sostenibles, se explora un mayor aprovechamiento de los recursos, el aumento del ciclo vital de los productos y se buscan modelos urbanísticos más sostenibles. Expertas en estas materias analizan en el Festival de elDiario.es por qué es necesario cambiar de paradigma y pasar del actual ciclo de comprar, usar y tirar a otro que se base en reutilizar y reciclar.

Participan en este debate Alicia García-Franco, Helena Calvo y Elisa Pozo, moderadas por la periodista de elDiario.es Laura Martínez. Una mesa con el apoyo de EMTRE.

Alicia García-Franco es directora general de la Federación Española de Reciclaje. Licenciada en Derecho y Diplomada en Derecho Ambiental. Secretaria General de FER desde 1995, en 2009 fue nombrada Directora General. Desde 2014 es vicepresidenta de EuRIC (European Recycling Industries Confederation), Confederación llamada a representar y defender los intereses de toda la industria europea del reciclaje. Entre otros cargos es miembro de la Junta Directiva de Confemetal (Confederación de Industrias del Metal) y miembro de la Junta Directiva de SIGRAUTO (Asociación para el tratamiento medioambiental del automóvil).

Helena Calvo es responsable de proyectos de sensibilización de Too Good To Go en España, app que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo conectando a las personas con miles de establecimientos de alimentación que tienen excedente de comida para así evitar que se desperdicie. Comunicadora comprometida con proyectos sociales y medioambientales desde hace años se unió a Too Good To Go en 2018 donde lidera el desarrollo y lanzamiento de campañas y proyectos de concienciación y sensibilización acerca de esta problemática.

Elisa Pozo es arquitecta urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid (2017) donde está realizando su tesis sobre envejecimiento saludable, demencia y diseño urbano. Desde 2022 combina el ejercicio profesional en su estudio mita atelier manteniendo su trayectoria como investigadora en la Fundación Matia. Es coautora de la “Guía para planificar Ciudades Saludables” publicada por el Ministerio de Sanidad y la FEMP. Sus principales líneas de interés son la sostenibilidad y la promoción de la salud en ciudades y territorios a través del diseño, con la convicción de que un entorno físico bello contribuye al desarrollo personal y de la sociedad.