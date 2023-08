Extremadura recolectará menos fruta de hueso esta campaña pero con mejor calidad

Menos kilos pero con una calidad mayor. Así será la campaña de la fruto de hueso este año en Extremadura, que ya ha alcanzado el 60%, por lo que “se va a salvar” a pesar de la sequía y de la cereza, cuya situación ha sido “catastrófica”.

Son palabras del secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, que ha destacado que incluso en el caso del melocotón y la nectarina se ha registrado una producción “un poco al alza sobre el año pasado”, en torno al 10 por ciento, contraria al descenso de “en torno al 15 por ciento” de la producción de la ciruela.

En lo que respecta al inicio de la campaña, esta se ha adelantado una semana en relación al año pasado debido a la primera ola de calor, que “generó un cierto agolpamiento de las variedades más tempranas al principio de la cosecha, pero que ahora se ha normalizado”, ha apuntado Huertas. Dicha cuestión ha provocado como consecuencia “algunos problemas de falta de mano de obra para hacer frente a la recolección”, ha añadido.

Por contrapartida, el secretario ha destacado que la calidad “está siendo buena”, con “mejores calibres y menos descuentos que el pasado año”. Según ha señalado, a nivel europeo se espera una reducción de la producción del 10 por cierto, mientras que a nivel nacional esta caída es del 18 por cierto respecto a una campaña normal.

Específicamente en Extremadura, la previsión este año es recolectar 225.000 toneladas, un 24 por cierto menos que el año pasado, cuando se registraron 297.000 toneladas, ante lo que ha responsabilizado a la campaña de la cereza.

“Esto está motivando que la fruta tenga una mayor demanda”, ha indicado el secretario general de la organización, quien ha advertido no obstante que continúa “la problemática de los precios porque muchos agricultores no saben a qué precio están vendiendo cuando entregan su producción, y no tienen contratos que fijen condiciones como la fecha de pago”.

En este sentido, el responsable de UPA-UCE ha valorado la obligación a partir del 1 de julio de registrar los contratos de las producciones adquiridas a agricultores y ganaderos en el registro online de contratos agroalimentarios antes de la entrega del producto.

Dicha medida, derivada de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, “sin duda va a significar una mayor seguridad jurídica para los productores, que van a tener contratos con precios y plazos de pago antes de que se lleven sus producciones”, ha añadido.

En referencia a los precios, permitirá también que la Administración tenga los datos de las cuantías a las que venden los agricultores para detectar “si se está pagando por debajo de los costes”.

Por todo ello, la organización agraria UPA-UCE ha instado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y a la Administración Regional a vigilar que las centrales están registrando los contratos y cumpliendo la ley, y si no es así, “que impongan las sanciones oportunas”.