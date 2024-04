UPA-UCE y Asaja Extremadura reclaman que se cuente con los tabaqueros a la hora de legislar

Las organizaciones agrarias UPA-UCE y Asaja Extremadura han reclamado al Ministerio de Sanidad que cuente con el sector productor a la hora de tomar decisiones sobre el consumo del tabaco, ya que temen que el futuro Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) penalice al cultivo español.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, han mantenido este jueves una reunión con los representantes de las Mancomunidades del Campo Arañuelo y La Vera, dos territorios cacereños muy implicados con el cultivo del tabaco.

En declaraciones a los periodistas, Huertas ha mostrado su “preocupación” por la situación que se ha creado con el plan que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

“Desde el respeto a todas las medidas que se adopten para frenar el consumo de tabaco, lo que pedimos es que haya información y que se cuente con la opinión del sector productor. Esto es lo que le estamos pidiendo a la ministra de Sanidad, que es, como sabéis, la máxima responsable de este plan”.

UPA-UCE no está en contra de ninguna medida que al final tenga como repercusión que la gente deje de fumar, pero lo que no se pueden hacer es “planteamientos que vayan econtra el cultivo del tabaco en Extremadura o en España y, sin embargo, no tengan efecto desde el punto de vista de que esos planteamientos logren el objetivo de que la gente deje de fumar”.

Con el envasado genérico “hay dos problemas” que se generan en la producción de tabaco en España.

Confusión y perjuicio a España

“Uno es que el tabaco que producimos en Extremadura es un tabaco de calidad y que, por tanto, el envasado genérico lo que va a hacer es que ese tabaco de calidad no se reconozca vía precio. Es decir, tenemos un precio diferente porque hacemos un tabaco de calidad”.

En segundo lugar, el representante de UPA-UCE ha asegurado que con este planteamiento “se está favoreciendo el que se compre más tabaco ilegal”.

“Se está favoreciendo el que, en definitiva, el tabaco que no paga impuestos, el tabaco que no genera beneficios, el tabaco que no se produce aquí, sea precisamente el tabaco que adquieran aquellos que continúen con esta actividad”, ha aseverado.

Huertas ha hecho hincapié en que “lo importante y lo beneficioso de este sector es precisamente el cultivo, la mano de obra que genera, porque hablamos de más de 1.500 agricultores del sector en Extremadura, y más de 20.000 puestos de trabajo que se generan en este sector a nivel nacional”.

“Por tanto, mientras no se prohíba fumar, lo que no se puede hacer es penalizar al cultivo español”.

“Vamos a traer mierda del tercer mundo”

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha defendido que el Campo Arañuelo y La Vera son “dos ejemplos que en España existen de desarrollo rural sostenible gracias a la producción de un cultivo, que es el tabaco, que beneficia a casi 14.000 familias directas e indirectamente”.

“Si la ministra de Sanidad apuesta por la cajetilla genérica, las multinacionales van a comprar un tabaco que carece de la certificación que tiene el tabaco extremeño y vamos a traer mierda del tercer mundo. ¿Para qué? Para que las multinacionales se forren y para que arruinen a esta comarca”, ha afirmado García.

De igual forma, ha lamentado que “la única alternativa al tabaco que plantea el Grupo Parlamentario Sumar es el cultivo del cáñamo”.

“Si ustedes quieren cambiar el cigarrito por el porrito, díganlo claramente, pero nosotros no estamos por la labor”, zanja García Blanco.