Alrededor de 345.000 extremeños podrán ser vacunados a partir del lunes de la gripe y la covid a la vez

La Junta de Extremadura prevé vacunar, entre el 26 de septiembre y finales del mes de diciembre, con la cuarta dosis frente a la covid-19 a 345.000 extremeños mayores de 60 años o con factores de riesgo, a quienes se les ofrecerá también la posibilidad de inmunizarse contra la gripe.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha presentado la campaña de vacunación contra ambos virus, que arrancará el próximo lunes en las residencias de mayores y discapacitados de la región, para residentes y personal sociosanitario, con una población diana de algo más de 30.000 personas.

En las dos semanas siguientes, del 3 al 7 y del 10 al 14 de octubre, se iniciará la vacunación en consultorios y centros de Atención Primaria con los mayores de 80 años y el personal sanitario (unas 80.000 personas) ; para arrancar en la semana del 17 de octubre y el 4 de noviembre con el tramo de edad de 60 a 79 años, que supone una población de unos 235.000 extremeños.

Vergeles ha explicado que la región se encuentra en estos momentos en el nivel cero, de circulación controlada, por el coronavirus, lo que permite afrontar “de la forma más adecuada” la inmunización, mientras que al virus de la gripe “le gusta el frío”, por lo que también es el momento para empezar a administrar las vacunas que generen las defensas necesarias frente a él.

Con respecto a la covid-19, ha precisado que “la variante dominante sigue siendo ómicron, afortunadamente”, algo que parece que se mantendrá en el tiempo, según ha dicho, “con todos sus linajes”, por lo que las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna que el Gobierno central distribuirá entre las comunidades autónomas hacen frente a ella, así como a las originales de Wuhan, beta y delta, lo que hace muy necesaria esta cuarta dosis de refuerzo para las personas mayores.

José María Vergeles ha indicado que las vacunas están llegando a España “a un ritmo más importante que nunca”, por lo que habrá dosis para toda la población diana.

La Junta de Extremadura, además, según el consejero, ha invertido 2,8 millones de euros en la adquisición de 264.000 vacunas contra la gripe para mayores de 60 años y personas con factores de riesgo, así como 45.000 dosis de vacunas de alta capacidad para las personas mayores de 85 años, a las que les cuesta más desarrollar anticuerpos, además de un pequeño lote dedicado a las personas alérgicas al huevo con una vacuna que no contiene la proteína de este alimento.

El titular de Sanidad del Gobierno extremeño ha señalado que a todas las personas se les ofrecerá inocularse con los dos pinchazos al mismo tiempo y ha precisado que aunque se hará lo que ellos determinen, él recomienda que se vacunen de las dos cosas a la vez.

La vacuna de la gripe, como ocurre todos los años, va dirigida a los mayores de 60 años o menores de esa edad que presenten factores de riesgo, trabajadores del ámbito sanitario y social, cuidadores y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, se recomienda su vacunación a los trabajadores de explotaciones avícolas y porcinas, por si se pudiera registrar algún brote de gripe aviar, según ha dicho el consejero.

Con respecto a la inmunización con la cuarta dosis de refuerzo frente a la covid, ha explicado que va también dirigida a los mayores de 60 años y menores de esa edad con enfermedades crónicas importantes, como cardiovasculares, neuronales y respiratorias, y ha hecho especial incidencia en la necesidad de vacunar, además de al personal sociosanitario, a las personas institucionalizadas y a las embarazadas, por el riesgo que presentan.

De hecho, y en relación a las mujeres en estado de gestación, Vergeles ha señado que no hay que banalizar el riesgo que les puede suponer contraer el Covid, ya que “se ha demostrado que el propio embarazo es un factor de riesgo para desarrollar la parte más agresiva de la enfermedad”, por lo que les insta a vacunarse y también a las personas que conviven con ellas.

Vergeles ha precisado que, como norma general, tienen que haber pasados 5 meses desde que se recibiera la última dosis o se pasara la enfermedad, un periodo de tiempo que se puede reducir a tres meses en el caso de los mayores que viven en residencias.

Además, ha especificado que aunque la administración de esta vacuna para la población no institucionalizada se llevará a cabo en consultorios y centros de Atención Primaria, eso no quiere decir que no se pueda habilitar en alguna área de salud un punto de vacunación masiva, del que se informaría previamente.

El consejero ha agradecido al personal sociosanitario y a la población diana las altas coberturas logradas tanto en anteriores campañas de la gripe como en la vacunación frente al coronavirus y ha pedido que esta responsabilidad en el nuevo proceso que ahora se abre, porque “venimos de una época con mucha protección y nos puede coger con las defensas muy bajas” en el caso de la gripe.

Por lo ocurrido en el hemisferio que ha pasado el invierno, José María Vergeles ha dicho que se esperan más casos de gripe, no con una gravedad mayor, pero lo que supondrá “en valores absolutos más complicaciones”.