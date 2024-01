Casi 200 inmuebles ruinosos identificados por vecinos en el Casco Antiguo de Badajoz

Los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz han localizado y analizado ya 197 inmuebles ruinosos en la zona desde que decidieron presentar denuncias a este respecto en el Ayuntamiento, debido a la situación de abandono de muchas casas y solares del centro histórico.

El presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, ha explicado que a las 107 denuncias por inmuebles en ruina puestas en el consistorio en noviembre pasado (fecha en la que comenzó esta iniciativa) para generar el proceso en vía administrativa, se sumarán en breve otras 90 debido a que el ayuntamiento “no ha hecho nada aún al respecto”, informa la agencia Efe.

El objetivo de estas denuncias es buscar una solución al deterioro del Casco Antiguo, no solo por las repercusiones estéticas de las casas abandonadas o por el hecho de que sean un efecto llamada para el tráfico o consumo de drogas, sino también por el riesgo que representan “estas ruinas” para los vecinos.

A este respecto “preocupan” los últimos hechos ocurridos recientemente en el barrio, como un incendio en la calle Chapín por las llamas generadas en un inmueble en ruinas utilizado para el consumo de drogas, suceso que “alertó a los cuatro vecinos de las casas colindantes”.

Otro de los sucesos ha sido el derribo de un muro de una de las viviendas del centro histórico que ha provocado que el salón de una casa “se haya quedado con tres paredes” y su morador deba estar ahora en esa estancia “a la intemperie”.

Estas circunstancias hacen prever que pueda ocurrir “una desgracia”, de la cual Pacheco responsabiliza al Ayuntamiento por “no hacer nada, por mirar para otro lado, en relación a las casas y solares abandonados”.

De las nuevas 90 viviendas localizadas ya se tienen preparadas las denuncias de 77, por lo que la interposición de denuncias respecto a estas casas analizadas a principios de año se realizará en breve.

No obstante, la campaña no finalizará aquí si el concejal pacense de Urbanismo, Carlos Urueña, no se reúne con los vecinos o no se comprueba que el Ayuntamiento está tramitando las denuncias presentadas, pues “hay todavía más inmuebles en esta situación”.

Pacheco ha lamentado que el Ayuntamiento no haya atendido aún las solicitudes de reunión realizadas por los distintos colectivos del barrio.