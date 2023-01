“La lucha judicial de los promotores de la mina de litio de Cáceres demuestra que la siguen queriendo a cielo abierto”, dice la plataforma que se opone a ella

Este lunes se conocía la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cáceres, contra un recurso presentado por un particular, en la que se le reconocía a “Extremadura New Energy” (ENE), la empresa que quiere explotar el yacimiento de litio en la Montaña de Cáceres, en la Sierra de Valdeflores, el derecho a poder realizar trabajos de investigación en los alrededores del yacimiento.

El recurrente pretendía que se anulara la autorización que la Junta de Extremadura dio a la empresa minera para poder hacer catas dentro del denominado “Proyecto Ampliación de Valdéflorez”, por considerar que los trabajos de investigación eran incompatibles con el plan de ordenamiento municipal y los usos protegidos del del suelo.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres ratifica en su sentencia la autorización de la Junta de Extremadura a poder investigar, ya que, considera que no está demostrado que afecte negativamente al paraje referido ni a las aguas subterráneas.

Ayer, la empresa se mostraba plenamente satisfecha por esta decisión judicial que, en opinión de la Plataforma Salvemos la Montaña, que se opone frontalmente a la explotación minera en la Sierra de Valdeflores, “es una sentencia que no significa nada, porque ésta es por un recurso presentado por un particular, que no estaba debidamente argumentado”, afirma, en declaraciones a elDiario.es Extremadura, el portavoz de la plataforma, Alejandro Palomo.

Todavía está pendiente de resolverse el recurso que la plataforma ha presentado, en el mismo sentido, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, “que cuenta con los argumentos necesarios para que sea estimado”, ha señalado.

“Ellos saben que esa sentencia no significa nada, pero los inversores que promueven la mina cotizan en la bolsa de Australia, por eso para ellos es importante venderlo como un logro y como que todo avanza favorablemente, cuando no es así”.

ENE, además, ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la decisión de gobierno de la Comunidad Autónoma de denegar la autorización para poder investigar dentro del “Proyecto Valdeflórez”, que se presentó en 2016, y que implicaría la realización de catas dentro del espacio que ocuparía el yacimiento de litio.

La sospecha de una mina a cielo abierto

Esta lucha en los tribunales de la empresa minera demuestra, según la plataforma, que “siguen queriendo abrir una mina a cielo abierto, porque, si no fuera así, habrían abandonado los recursos que presentaron cuando el proyecto era ese, habrían cerrado el expediente y presentado nuevos permisos para la mina subterránea”, a la que la plataforma se seguiría oponiendo “porque los perjuicios para la zona son los mismos”.

En realidad, dice Palomo, a la empresa el recurso que le interesa es el del TSJEx y no en el que ahora le han dado la razón, porque “ése tan sólo le autoriza a investigar en unas cuadrículas que están alrededor de donde está el yacimiento, allí no está el litio por lo que no pueden hacer nada”.

Compra de voluntades

La plataforma también ha criticado la estrategia de la empresa minera de ir calando, poco a poco, en la sociedad extremeña y, en concreto, en la de Cáceres, subvencionando actividades y entidades “para hacer creer que son algo así como las hermanitas de la caridad”, dice Palomo.

La fundación de ENE ha patrocinado la carroza de la Federación Extremeña de Caza de la cabalgata de Badajoz, el mercado navideño de Cáceres, y ahora también el Festival de Cine Español de la capital cacereña, lo que ha provocado que una ONG, a la que se iba a destinar parte de la recaudación, haya decidido renunciar a ella por estar patrocinado por la empresa minera.

Esto es algo que no extraña a la plataforma “Salvemos la Montaña”, que dice que “es una práctica habitual de estas multinacionales mineras que tienen tanto dinero, el comprar voluntades, comprar a la gente, al final no te van a criticar aquellos a los que les estás dando dinero”.

Según fuentes de la fundación de ENE, quieren devolver a la ciudad parte de los beneficios que obtengan de su actividad económica en la región. Así, y aun cuando todavía no han empezado a generar beneficios, la fundación, que se han constituido con un capital social de 30.000 euros, ha subvencionado al equipo de baloncesto de Cáceres, al de Voleibol Señora de la Luz, de Arroyo de la Luz y el I Torneo Internacional de Minibasket Ciudad de Cáceres, celebrado en diciembre.

Asimismo, han subvencionado actividades de la Fundación Secretariado Gitano; de la Asociación Acoso Escolar de la provincia de Cáceres y la Campaña de Juguetes Solidarios de la Fundación La Caixa.