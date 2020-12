Un millón de euros para las pymes y autónomos de Cáceres

Un total de 711 pymes y autónomos se han beneficiado de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Cáceres para paliar las consecuencias económicas provocadas por la crisis de la covid-19 y cuyo montante asciende a 1 millón de euros, que ya se ha agotado, según ha indicado la edil de Economía, María Ángeles Costa. “Ya hemos firmado las últimas ayudas que cumplen con el millón de euros consignado. Aún así, como había presupuesto en la concejalía, también lo hemos puesto a disposición” de este plan de estímulo “que sumará 60.000 euros”.

El pasado verano, el Ayuntamiento de Cáceres avanzó que tramitaba más de un millar solicitudes para ayudas directas a pymes y autónomos, de las cuales en agosto se habían resuelto 400 de manera favorable y se habían rechazado más de 200 peticiones, al no cumplir los requisitos de la convocatoria Plan de Estímulo Local.

Una media de 1.489,49€

La propuesta del Gobierno local fue dividir las ayudas de la siguiente manera: 1.000 euros de inicio al autónomo o pyme que lo solicitara, 999 más si tenía un local en Cáceres y entre 500 y 1.000 euros extra en función del número de personas empleadas. La media del importe por solicitud de subvenciones concedidas asciende a 1.489,49 euros, según han especificado desde el consistorio cacereño.

En la comisión de Acción Comunitaria celebrada este miércoles, Costa ha señalado que "hay que reforzar las ayudas directas al sector servicios, como el comercio o la hostelería, ya que es el principal motor económico de la ciudad y se ha visto muy afectado por la situación actual de pandemia”.

Presupuestos 2021

Asimismo, la edil ha asegurado que los presupuestos municipales de 2021 (de los que se desconoce el borrador) “se están barajando varias opciones para incluir más ayudas directas al comercio y la hostelería de la ciudad, de forma que se complementen con el millón de euros que ya se ha destinado en este ejercicio”. “Evidentemente, hay que reforzar esas medidas", según Costa, al tiempo que ha señalado que “se está ultimando el documento, aunque ha matizado que “en el presupuesto inicial no se pueden introducir esas ayudas”, pero que “hay posibilidades de hacerlo más adelante”. Incluso, ha continuado, “aunque no pudiéramos introducirlas ahora, hay posibilidades, porque somos conscientes de que la situación actual es muy delicada, no solo para el comercio, sino para otros sectores de la ciudad".