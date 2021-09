Los profesores de un colegio de Cáceres se niegan a dar clases a las dos menores que no usan mascarillas

Los profesores del CEIP Alba Plata de Cáceres han decidido por unanimidad que no impartirán clase en un aula aparte a las dos hermanas cuya familia se niega a que usen mascarilla en el centro por considerar que la medida adoptada por la Junta "está exponiendo" la salud de la comunidad educativa, formada por más de 500 personas, al romperse los grupos burbuja.

La portavoz del claustro de profesores y el personal no docente del Alba Plata, Patricia Rodríguez, ha leído este miércoles un comunicado a las puertas del colegio cacereño, donde esta mañana las menores han acudido junto con sus padres, estos últimos con mascarilla, según Efe, para recibir las clases en un espacio sin más estudiantes, tal y como decidió este martes la Consejería de Educación y Empleo, tras consultar a sus servicios jurídicos. La medida ha provocado las críticas tanto de los profesores como de los padres del colegio Alba Plata, secundados por los sindicatos de Educación.

"Los docentes nos negamos a entrar de manera individual a dar clase a las niñas porque nos estamos exponiendo a nosotros y nuestro grupos burbujas, nuestros alumnos y familiares, al virus y a poder contagiarnos", ha recalcado en declaraciones a los medios la portavoz del claustro. A su juicio, la administración está anteponiendo el derecho a la Educación frente al derecho a la Salud de toda la comunidad educativa, ambos contemplados en la Constitución.

Como solución sugieren la enseñanza virtual de las alumnas, que el pasado año no estuvieron escolarizaras en este centro aunque sí otros cursos, e instan a la Junta a velar por la salud de la comunidad educativa y "por todos sus trabajadores primero, no conozco ninguna empresa que cuide tan poco a sus trabajadores". "No tienen por qué venir al centro, hay que respetar la decisión de cada uno, pero tienen que respetar las decisiones de la colectividad, vivimos en sociedad y las normas son iguales para todos", ha señalado Rodríguez.

Además, ha recalcado que los profesores no entienden cómo se permita que estas dos niñas accedan sin mascarilla a este centro, donde se da la circunstancia de que, gracias al trabajo de los profesores, de 3 a 6 años, en Infantil también las llevan, aunque no es obligatorio.

"Como madre, o esas niñas se ponen la mascarilla o no entrarían en el colegio, no está siendo justo el mismo trato que se les está dando", ha dicho Ana María Sánchez, integrante de la directiva de la AMPA, que se ha preguntado si las niñas "son más que el resto de alumnos".

Según esta madre, estas menores no están siendo tratadas igual que el resto, unos 448 alumnos en total en el centro, y asegura que "se están quedando con las ganas de jugar con sus compañeros de clases" por el supuesto "negacionismo" de sus padres, algo que "no podemos aceptar cuando hay niños que de verdad necesitan otros medios que el colegio no tiene".

"Como AMPA queremos que esas niñas tengan educación digna con sus compañeros, que no sean señaladas por lo que creen sus padres. Son menores y deben estar protegidos y el primero que tiene que hacerlo es la Junta, la Consejería de Educación", ha remarcado Leticia Rubio, miembro también del AMPA.

En este sentido, ha indicado que los padres no están "en contra de nadie", sino que solo quieren "el bien de todos", por lo que si existe una justificación para no portar la mascarilla, ha dicho que "se pongan las medidas para proteger al resto, si no se tiene que se lleve a cabo la normativa", ha instado.