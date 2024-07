'El Brujo' protagoniza el monólogo en clave de humor 'Iconos o la exploración del destino' en el Festival de Mérida

El poder de la voluntad para diseñar el futuro de la vida o cómo afrontar los retos del siglo XXI, ya sea la tecnología o la inteligencia artificial, a través de la visión de los héroes de la tragedia griega es el eje conductor de 'Iconos o la exploración del destino', obra que dirige, interpreta y adapta Rafael Álvarez ‘El Brujo’ en el Festival de Teatro de Mérida.

Una perspectiva, que también es un análisis y una lección, que el veterano actor recorre en clave de humor. “Soy cómico y la tragedia es comedia”, ha afirmado Rafael Álvarez durante la presentación en rueda de prensa de esta nueva obra, la tercera parte de una trilogía formada por 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' y 'Los dioses y Dios', ambas representadas en ediciones anteriores.

Si en la primera de esta trilogía 'El Brujo' abordó el aspecto sagrado de la tragedia y en la segunda introdujo al espectador en la relación entre los dioses y los hombres, 'Iconos o la exploración del destino' es una reflexión sobre el destino en la tragedia griega.

“El concepto del destino como fuerza ciega”, con ejemplos como Medea, Antígona, Edipo y Hécuba, centran un espectáculo en el que el actor cordobés compara “la fuerza del destino” en la vida de los héroes trágicos con el concepto de karma.

Por un lado, los héroes de la tragedia frente al destino, “el héroe lucha contra las circunstancias que le vienen impuestas por un destino inexorable que manejan los dioses” y, por otra parte, el dinamismo del destino que representa el karma.

El aderezo a esta conjunción de conceptos es el humor. “Mi trabajo como juglar del pueblo es dar pildoritas” a modo de síntesis de estas reflexiones, pues “la gente no tiene tiempo para leer a los clásicos”, ha afirmado.

La fusión o mixtura de la tragedia con el humor siempre está presente en el teatro griego. Así, 'El Brujo' ha relatado que a Sileno, el semidiós que ejerce como patrón de la tragedia y subalterno de Dionisio, dios de la tragedia, le preguntó Midas “qué era lo mejor para el hombre”. “Lo mejor para el hombre sería no haber nacido, pero no te preocupes; ya que has nacido, lo mejor para ti sería morirte cuanto antes”, le respondió Sileno.

Un “pildorita” de humor para tratar de abordar “el absurdo de la existencia”, ha apuntado el actor y dramaturgo. Por si fuera poco, 'El Brujo' incluye en su obra experiencias autobiográficas para allanar el camino del destino del espectador durante los cien minutos que tiene la representación.

El actor ha estado acompañado en la rueda de prensa por la consejera de Cultura del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, y el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro.