En la patronal de Badajoz las espadas siguen en alto: Coeba reprocha que Apag Asaja deba 30.000 euros en cuotas

El divorcio conflictivo dentro de la confederación de organizaciones empresariales de Badajoz (Coeba) entre la actual dirección y algunas organizaciones sectoriales, y por otro lado la asociación de metal Aspremetal y la agraria Apag Asaja, no lo va a resolver de momento la sentencia de noviembre (aunque hecha pública este martes por esa segunda facción) que dicta la celebración de una asamblea general extraordinaria.

Apag Asaja y Aspremetal han 'vendido' que la sentencia supone el cese del actual presidente, Javier Peinado, y la celebración inmediata de elecciones, algo que ha sido negado por Coeba y el propio Peinado.

La decisión judicial obliga únicamente a convocar asamblea general, en la que se debata la gestión de Peinado y su equipo, y si es votada en contra, la elección en esa misma reunión de un nuevo equipo directivo.

Coeba, que está estudiando si recurre esa sentencia de un tribunal de primera instancia de la ciudad de Badajoz, discrepa de la misma y cree que tiene errores desde el mismo momento que otorga legitimación y accede a la pretensión de Apag Asaja, “que debe 30.000 euros en cuotas”, lo cual según los estatutos de la confederación le inhabilita.

Ve también descabellado que se proponga una asamblea en la que se podria votar nueva dirección puesto que las elecciones internas exigen un proceso de garantías y presentación previa de candidaturas.

Peinado y Coeba afirman que se convocarán elecciones pero antes hay que realizar las convocadas a la Cámara de Comercio de Badajoz, una disputa por la misma que según esa parte sería otra faceta del conflicto por el poder empresarial que se está produciendo; entienden que la difusión ahora de esa sentencia es para quitarles votos.

Mientras la sentencia, aún no firme, espera un posible recurso, Apag Asaja y Aspremetal han pedido su ejecución inmediata.

La Cámara

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba) ha presentado candidatura a las elecciones del próximo 9 de febrero a la Cámara de Comercio pacense, en el objetivo de “recuperar la entidad para los empresarios y autónomos de la provincia”.

Así lo ha explicado el integrante de la candidatura Manuel Guerrero, para quien la entidad “se encuentra en una situación de parálisis desde hace dos años” debido a la actual presidencia.

La organización cameral sufre en la actualidad, repudia, una situación que obliga, por ejemplo, a los empresarios pacenses a tener que “buscar el apoyo” de la Cámara de Comercio de Cáceres en cuestiones como el formativo o para el impulso a la internacionalización.

“Es escandaloso que la Cámara de Comercio de Badajoz alardee por ejemplo de superávit, pues ello significa que las cosas no se han hecho bien, ya que la entidad tiene un presupuesto y unos proyectos, y si estos no se ejecutan no hay gasto, lo que propicia ese superávit”.

Según Guerrero, la entidad pacense “está devolviendo además fondos europeos o de la Cámara de España debido a la inacción” de sus actuales gestores, lo que redunda en el tejido empresarial provincial y extremeño.