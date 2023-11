El PP y Vox eliminan el impuesto de sucesiones en Extremadura y garantizan la educación infantil privada gratis en sus primeros presupuestos

El Gobierno del PP y Vox en Extremadura ha aprobado sus primeros presupuestos, que a partir de este miércoles comenzarán su tramitación parlamentaria. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado a conocer a grandes rasgos las cuentas para el año que viene, que ascienden a 8.127 millones de euros.

Son 346 millones de euros más, un 4,4%, que los de este ejercicio, los últimos del socialista Guillermo Fernández Vara al frente del Ejecutivo, y, en palabras de Guardiola, son “expansivos” y siete de cada diez euros -al igual que los presupuestos del PSOE- se dedican a políticas sociales: sanidad, educación, dependencia, empleo, vivienda y promoción social. Pero si este año había previstos 4.798 millones para estas políticas, en 2023 crecerán las partidas sociales hasta los 4.942 millones.

El proyecto de presupuestos que el PP y Vox sacarán con toda seguridad adelante en la Asamblea incluye promesas del programa electoral de los primeros y algunos acuerdos que se recogen en el pacto de gobernabilidad que sentó a María Guardiola en la Plaza del Rastro de Mérida, aunque para conocer estos últimos en detalle habrá que esperar a la comparecencia que este miércoles tendrá la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el Parlamento autonómico.

No obstante, ya se conoce que las cuentas incluyen la bonificación del 100% del impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos I y II para herencias que no superen los 500.000 euros por heredero. El PSOE también rebajó este impuesto el año pasado hasta dejarlo en una bonificación del 99%, también entre padres, hijos y cónyuges si la base imponible no superaba los 300.000 euros y del 50% hasta los 600.000 euros.

Esta eliminación impositiva entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 pero no será la única rebaja fiscal de la Junta de Extremadura, que ya en septiembre acabó con el impuesto de Patrimonio y rebajó el IRPF en los dos primeros tramos. Además, el objetivo del Gobierno regional es que la bonificación de sucesiones y donaciones llegue también a los casos de especial vinculación, como los supuestos entre hijastros y padrastros.

Conciliación: educación privada y personas empleadas del hogar

Los presupuestos del año que viene incluyen medidas para la conciliación, según ha explicado la presidenta, como ayudas para la contratación de personas empleadas del hogar y ayudas para la educación infantil gratuita (menores de 2 y 3 años) a partir del próximo curso y que incorpora a las guarderías privadas. En el acuerdo del PP y Vox en Extremadura se incluye la educación “libre gratuita y universal desde los 0 años, y que no excluya a la red privada. Guardiola también propuso en campaña la deducción de los gastos en guarderías privadas porque, según dijo, estos centros ofrecen servicios que no se encuentran en la oferta pública.

En materia económica, las autónomas que retomen su actividad empresarial tras la maternidad podrán acogerse a la tarifa 0 durante 24 meses, al igual que los emprendedores menores de 36 años. Se trata de una partida del total de los 1.959 millones que se dedicarán en 2024 a la agricultura, el turismo, las infraestructuras y el comercio.

En materia sanitaria, la presidenta de la Junta ha anunciado que habrá dinero para las segundas fases de los hospitales de Don Benito-Villanueva y Cáceres, para un centro de salud mental también en Cáceres, ayudas directas para enfermos de ELA, 10 millones para reducir las listas de espera en Dependencia, 229 nuevas plazas en residencias y la construcción de un centro de atención a la discapacidad en Mérida.

María Guardiola ha explicado que el proyecto de ley de presupuestos ha tenido que elaborarse sin la información de las entregas a cuenta solicitada al Ministerio de Hacienda, por lo que los ingresos de estas cuentas se sostienen en las previsiones de la Airef, que estima un aumento de 633 millones respecto a este ejercicio.