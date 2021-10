Los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque tras 10 meses sin cobrar lanzan un nuevo SOS

Los trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque han lanzado una nueva llamada de socorro tras acumular ya más de 10 meses sin cobrar y anunciado que están decepcionados con la forma de actuar de la Junta de Extremadura porque "no acaba de dar una respuesta el problema".

Mientras que la plantilla municipal sigue mermando debido a los impagos de nóminas que se suceden desde el año 2019, el colectivo que cada día se concentra durante quince minutos frente a la puerta del edifico consistorial ha vuelto este viernes a exigir soluciones a un problema al que no ve fin.

Este colectivo cesó temporalmente las otras concentraciones que durante más de seis meses ha venido celebrando los viernes, aunque conserva la publicación de un comunicado o manifiesto.

En el último de estos escritos se pregunta cuándo van a cobrar de nuevo su salario y piden la dimisión del Gobierno municipal encabezado por la alcaldesa, Marisa Murillo, tal y como el Gobierno regional le ha solicitado para encauzar de nuevo la situación de un municipio que padece "una profunda crisis institucional, social y económica".

En el escrito preguntan a quienes les "desgobiernan si les queda algo de dignidad, de humanidad, de valentía, de honor, de humildad. Si todavía conservan alguno de aquellos ideales por los que se supone que llegaron a la política".

"Dimitan y no alarguen más la agonía de este pueblo, dejen de mentir albergando esperanzas que ya muy pocos creen, piensen por una vez que mucha gente, muchas familias, están sufriendo, que no pueden pagar las deudas, las hipotecas, el material escolar de sus hijos...y así un largo y penoso etcétera donde no faltan otros gastos básicos como son la comida, ropa, luz, agua".

Los trabajadores piden a las autoridades municipales que "sean consecuentes por una vez y reconozcan que todo este desastre lo han causado sus políticas populistas e irrealizables, su nefasta gestión, su incapacidad".

"Lo hemos dicho y lo repetimos hoy de nuevo, cuanto más se alargue este atropello al sentido común más duradera será la recuperación", han recalcado.

A su juicio, no solo se están conculcando sus derechos laborales, "se está pisoteando, despreciando, y sin dar ningún tipo de explicación de su forma de actuar".

"¿Hasta cuando van a seguir cometiendo tropelías tales como la cometida contra nuestras cuatro compañeras y un compañero de baja por enfermedad o maternidad?. ¿Van a continuar con la persecución que están sufriendo algunas de nuestras compañeras?. ¿Cuándo van a reconocer que no somos los culpables de este desaguisado sino las víctimas?"

Y por si fuera poco, han subrayado, sufren "el total abandono del Gobierno regional". "Estamos en sus manos y nos decepcionan cada vez que el problema de Alburquerque se pone sobre la mesa, al no estimar que estamos ante una emergencia social a la que ya deberían haber dado respuesta".

"Pasan las semanas y los meses, se acumulan hasta diez nóminas sin cobrar en algunos casos y esta lacra sigue minando nuestra salud, continúan las bajas médicas, el estrés, la tristeza, la irritabilidad, el cansancio y el desánimo, la alteración del sueño, la ansiedad y hasta casos depresivos. Son tan negras las perspectivas que ahora mismo nos conformamos con algo sencillo, que nos digan cuándo vamos a cobrar la próxima nómina", concluye el manifiesto.