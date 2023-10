El nuevo programa de capturas en Monfragüe prevé eliminar 1.063 ciervos y jabalíes en un año

El programa de acción selectiva de ungulados en el parque nacional de Monfragüe establece la necesidad de eliminar en un año 644 ciervos -161 machos y 483 hembras- y 419 jabalíes, distribuidos en las cinco zonas fijadas para la gestión de poblaciones de ungulados.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por la que se aprueba este programa.

La necesidad del programa se recoge en el Plan Rector de Uso y Gestión del parque, que establece que se encuadrará en el Plan de Acción Selectiva y se desarrollará anualmente cuando la elevada densidad de ungulados pueda comprometer el estado de conservación favorable de las formaciones vegetales naturales.

De esta forma, esta acción selectiva en el Parque Nacional de Monfragüe incluye la necesidad de extraer en un año 644 ciervos -161 machos y 483 hembras- y 419 jabalíes, distribuidos por cada una de las cinco zonas que establece el Plan de Acción Selectiva para la gestión de poblaciones de ungulados silvestres.

No se contempla la redistribución de los animales capturados dado que la situación sanitaria con respecto a enfermedades infecciosas de los ungulados silvestres, así como el riesgo potencial de difusión de otras enfermedades a través de estos reservorios silvestres, lo desaconsejan expresamente, y no se aplicarán otros métodos no letales dadas sus “dificultades técnicas y la falta de resultados contrastados en las condiciones actuales”.

Métodos

Dentro de los letales, se aplicarán a la totalidad de ejemplares a extraer, los establecidos en el Plan de Acción, esto es, la captura en cajas trampa y eutanasia mediante bala cautiva, además, del uso de armas de fuego para el sacrificio en cercas de manejo, recechos y aguardos de control, sacrificio de fauna herida, animales alóctonos, individuos que muestren indicios de estar enfermos, animales semidomesticados o en zonas donde localmente se observe una alta densidad de individuos.

Del estudio y análisis del programa de acción selectiva 2022-2023 y anteriores se establece la necesidad del empleo de todos los métodos selectivos de control, recogidos en el Plan de Acción, para su adaptación a las distintas épocas del año y terrenos del Parque Nacional.

Por todo ello, se habilita el método de batidas de control sin perros en terrenos de propiedad pública.

Su planificación será desde el presente mes de octubre a diciembre y se realizará en colaboración con la Federación Extremeña de Caza, mediante la participación de los integrantes de las sociedades locales de cazadores.