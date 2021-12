Blanca Martín: "La política funciona con mayúsculas en Extremadura"

La presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, ha afirmado en una entrevista que la política en esta región "funciona con mayúsculas", donde hay "una base de unión" a la hora de defender los intereses de los extremeños frente a otros hemiciclos donde "hay auténticas tertulias televisivas de enfrentamientos".

"Ha habido compromiso" por todas las partes en este hemiciclo, con "un respeto admirable", aunque también, tal como ha expuesto, "ha habido momentos con un lenguaje endurecido". "La más duro ha sido escuchar o jugar con muertes... hay líneas rojas que se han utilizado", ha agregado en la entrevista con la agencia Efe.

A pesar de la pandemia y las restricciones que ésta ha requerido, el trabajo de la Cámara legislativa ha sido positivo a lo largo de estos meses, en los que el conjunto de las diputadas y diputados han trabajado en un prisma de colaboración, con la lógica crítica por parte de los partidos de la oposición.

No obstante, "no ha sido fácil", ha apuntado Martín, para quien el fallecimiento de la diputada Consuelo Rodríguez Píriz fue "el momento más duro" como presidenta de la Cámara legislativa.

Más espontaneidad

En cuanto al debate parlamentario, Martín ha asegurado que le gustaría que fuera "más espontáneo". "Aquí se viene a debatir, no a hacer monólogos" sin escuchar previamente al contrario. Frente a las diputadas y diputados que "se nota que tienen experiencia" o "han trabajado su oratoria", hay quienes "trabajan el día antes o leen el folio que le ha pasado un asesor".

"Hay gente muy buena que a lo mejor pasa desapercibida porque no dicen barbaridades. Otros buscan el titular periodístico a través del insulto o de una palabra más alta", ha agregado.

A escasos días del debate parlamentario sobre el proyecto de presupuestos de Extremadura para 2022, Martín considera que es muy importante que "se hable y se dialogue mucho", pues, a su entender, "los objetivos principales de esta región los compartimos básicamente todos".

"Nadie tiene la verdad absoluta, ni el Gobierno ni la oposición", pero existen "puntos encuentro y hay cuestiones en las que se coincide; otra cosa es el escenario del debate".

Contenta con el presupuesto que tendrá la Asamblea para el próximo año, que aumenta un poco, pues el 87 % del mismo está asignado al Capitulo 1, es decir a personal, Martín ha recordado que había una cuestión que hasta ahora no se había podido llevar a cabo, como es la subida salarial del 2 % de los funcionarios.

Por contra, Martín se ha mostrado muy crítica con "la demagogia" que algunos quieren rodear a los poderes legislativos. "Somos un parlamento austero, el tercero con menos presupuesto y donde menos se cobra en comparación con otras regiones similares", ha agregado su presidenta, quien asegura no entender a quienes critican la labor de esta institución, pero "luego se presentan a las elecciones".

La extrema derecha

Preguntada por una posible llegada de nuevas formaciones políticas a la Cámara legislativa extremeña en unas próximas elecciones, Martín ha dicho que allá donde están -en referencia a Vox- el clima del debate "se tensa y no creo que sea bueno, pero la gente es libre de votar a quien quiera".

"Son tan legítimos como cualquier otro partido político, aunque a mí me parezca un riesgo para la libertad, la convivencia y la igualdad. No hay mayor libertad ni mayor democracia si no hay igualdad, y estos que pretenden cargarse todo lo que se ha conseguido es un retroceso", ha expuesto.

En cuanto a una posible reforma del Estatuto de Autonomía, que era uno de los objetivos de esta legislatura, Martín ha expuesto que el coronavirus ha trastocado todo y lo importante ha sido luchar contra la pandemia. En su opinión, tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía hay que "adaptarlos y modernizarlos a los tiempos, aunque cuanto menos se toquen, mejor".

En este sentido, y preguntada por la figura del Personero del Común, el Defensor del pueblo extremeño, y que aún no ha sido desarrollada, Martín ha recordado que en las comunidades autónomas donde no existe esta institución hay una Comisión de Peticiones en sus respectivas asambleas a la que pueden acudir aquellos ciudadanos que se sienten en situación de vulnerabilidad frente a alguna institución.