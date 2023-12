Guardiola e Ibarra critican la amnistía y las carencias del tren extremeño

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra han coincidido en rechazar tanto la amnistía como el retraso de infraestructuras ferroviarias que presenta la Comunidad autónoma.

A estos dos cuestiones se ha sumado el análisis de la falta de renovación el Consejo General del Poder Judicial y las posibles consecuencias que para Extremadura podría tener el acuerdo de Gobierno con Junts en materia económica

Además de Guardiola y Rodríguez Ibarra, han participado en un foro organizado en Mérida por el diario Hoy bajo el título “Encuentros por la Constitución” la magistrada y jueza decana de Mérida, Carmen Romero; el profesor de Derecho Constitucional de la UEX Gabriel Moreno y el economista y abogado Javier Bardají.

“La amnistía no debería de producirse”, ha dicho el expresidente extremeño, quien ha calificado de disparate “lo de los mediadores, si bien eso no me preocupa; me preocupa de lo que estén hablando”.

En su intervención este pasado martes, Guardiola criticaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “haya comprado los votos de Junts a cambio de una carta de privilegios. Ni la amnistía, ni la impunidad y tampoco el olvido son soluciones”, ha dicho la jefa del Ejecutivo extremeño.

Guardiola añadía que aunque “aún no se conocen las consecuencias reales” que para Extremadura tendrán las “concesiones” a Cataluña, la sociedad extremeña sería la “más perjudicada” al ser la comunidad autónoma que más volumen de inversiones precisa para sus infraestructuras, como las autovías y el tren de alta velocidad.

“El retraso de la conectividad” ferroviaria ha provocado “una pérdida de la competividad” de las empresas extremeñas.

En este sentido, Rodríguez Ibarra ha afirmado que Extremadura “ha perdido su imagen por culpa del ferrocarril, de tanto chiste con el tren, por lo que ha instado al Gobierno regional a aprobar un decreto-ley que obligue al Estado a pagar indemnizaciones a Extremadura cada vez que haya un retraso o una deficiencia en el servicio ferroviario.

Tras recordar que Dolores Ibárruri y Rafael Alberti, y destacados políticos del régimen franquista se dieron la mano en julio de 1977 cuando se constituyó la Mesa de Edad que presidió provisionalmente las primeras Cortes democráticas, el expresidente extremeño ha tildado de “intolerable” que PSOE y PP no se sienten para hablar de “un proyecto de futuro” para el país.

Un momento histórico en el que la izquierda y la derecha, tal como ha recordado, dejaron a un lado a sus respectivos extremos para confluir en un sistema democrático. En este sentido, Rodríguez Ibarra ha reiterado que las dos fuerzas políticas mayoritarias “tiene la obligación” de sentarse y dialogar.