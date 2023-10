La Junta de Extremadura se instala en la oposición a cuenta de la gestión de los fondos europeos del Gobierno de Vara

Primero fueron los consejeros de la Junta de Extremadura en sus comparecencias en las comisiones de la Asamblea quienes uno a uno denunciaron la gestión socialista de los fondos europeos, después las redes sociales institucionales y ahora ha sido la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha dado una rueda de prensa en la sede de la Presidencia para informar de la situación “muy crítica” que atraviesa Extremadura porque tiene de plazo hasta el próximo mes de marzo para certificar 423 millones de euros del dinero comunitario, un requisito previo para solicitar el reembolso a la Unión Europea y cerrar los programas.

La consejera ha detallado el estado de ejecución de los fondos de la Unión Europea a fecha del pasado 31 de julio y ha indicado que hay que certificar 290 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 30,91 % del total; 105 millones del Fondo Social Europeo (FSE), el 24,69 %; y 28 millones del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), el 24,69 %.

La directora General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa María Ramos, ha aclarado que esas cifras son para alcanzar el cien por cien del programa, pero que debería haber una “sobreejecución” del 10 o el 15 % para absorber las correcciones financieras que siempre hace la UE. Es decir, “no nos deberíamos quedar en esos 423 millones”, según Ramos, porque en ese caso estarían “abocados al fracaso”.

La consejera ha advertido, además, de que “no todo el gasto es de calidad”, lo que puede provocar que haya importes no elegibles que no se pueden certificar y que quedarían como gasto que tendría que ser asumido con fondos de la Comunidad Autónoma, lo que incrementaría el déficit. En este sentido, ha desvelado que se han encontrado con un gasto no elegible de unos 154 millones.

Además, ha subrayado que la media anual de certificación de los fondos FEDER, FSE y POEJ desde el 2016 y hasta el 31 de julio de este año, en la etapa del Ejecutivo socialista, ha sido de 152,8 millones y ellos se han encontrado con la tesitura de tener que certificar 423 millones en solo ocho meses.

Previamente, en la fase de obligación y pago, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de este año, Extremadura tendría que tener ejecutados 244 millones del FEDER comprometidos, ha apuntado la consejera.

“Situaciones incomprensibles”

Manzano también ha denunciado la situación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura 2014-22, que tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para declarar -certificar- 541 millones, el 33,6 %.Y de la situación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, que tienen pendientes de ejecución 605 millones, el 80,46 %, cuyo procedimiento es distinto, ya que es en función del cumplimiento de determinados objetivos.

Como ejemplo de “situaciones incomprensibles” ha puesto el caso de un programa de la Consejería de Igualdad de 3,3 millones con cargo al Next Generation para crear cuatro centros de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual, ya que solo se ha gastado 5.900 euros para el de Mérida.

La consejera, que ha recalcado que se han encontrado “errores muy graves de gestión” y que ha preguntado “de qué presume” el Gobierno anterior, ha señalado que se “responsabilizan” de la situación y que están haciendo todo lo posible para evitar la pérdida de fondos.

Como se han “tomado en serio” esta situación “desde el minuto uno”, ya que estos fondos son muy importantes para la financiación de Extremadura, pusieron a dos funcionarios a trabajar en ello en la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos.