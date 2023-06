La ley extremeña de transición de Gobierno paraliza ayudas a municipios, advierte el alcalde de Almendralejo

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha advertido que un gobierno regional interino no beneficia precisamente a los ayuntamientos y alerta de que la ley extremeña de transición política impide cualquier tipo de contrato y puede hacer peligrar la solicitud de fondos europeos.

En este sentido ha recordado que aún hay fondos para repartir por parte de Extremadura, ya que “tiene que salir la convocatoria y hay plazo”, pero si no ese dinero habría que devolverlo y en esta situación no se puede sacar la convocatoria tampoco, por lo que es una situación “un poco rara y que desde luego no es buena para los ayuntamientos”.

Ramírez, a preguntas de los periodistas este miércoles, ha recordado que esa ley impedirá al gobierno regional “otorgar cualquier tipo de subvención” durante varios meses, si finalmente se celebran elecciones autonómicas en Extremadura de nuevo en el mes de noviembre.

El regidor almendralejense, que continuará gobernando esta legislatura con mayoría absoluta, ha señalado que en si hay que repetir las elecciones, la dilación de un gobierno en funciones puede afectar a cuestiones como los contratos, ya que solo se pueden aprobar en ese periodo.

“Entonces, si esto se da, tendremos un gobierno en funciones hasta febrero del año que viene, sin presupuestos y sin poder hacer muchas cosas”.

Almendralejo tiene “muchos contratos” pendientes de la Junta, como el de reforma integral del colegio público San Francisco “que estaba para salir ya, que tenía todos los informes habidos y por haber, santificados por todos los organismos”, pero no se puede sacar a licitación en periodo de transición.

También ha citado otros como la reforma de la travesía de la Ex-105, cuyo proyecto técnico está concluido; o la obra del nuevo abastecimiento desde el embalse de Alange.