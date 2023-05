El líder extremeño de Vox, Ángel Pelayo, dice que la región necesita también un “orden moral”

El líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo, ha defendido la necesidad de un “orden no solo moral, sino también socioeconómico” para cambiar de Extremadura“, y dejado ver que no harán presidenta a la candidata del PP, María Guardiola, sin contraprestaciones.

Guardiola dijo días atrás que no gobernaría en coalición con la extrema derecha.

Pelayo, que ha sido concejal de Vox en Mérida en esta legislatura, ha tendido la mano al PP que “debe convencerse” de que no puede gobernar solo, y subrayado la “subida exponencial” de su formación que “dobla” los resultados de 2019 lo que, a su juicio, es la “antesala del gobierno de Vox en España”.

Tras finalizar esta noche el escrutinio de votos y a preguntas de los periodistas sobre posibles pactos de gobierno, Pelayo ha recordado que la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, “dijo que yo tenía la obligación moral de apoyarla para que gobernara en solitario”, sin embargo, “tiene que saber que Vox ha venido para cambiar la política en Extremadura, no para hacer a nadie presidente”.

En este sentido, el líder regional ha apuntado que las líneas rojas anunciadas por el PP van a dificultar la negociación con Vox que ha llegado a la Asamblea “a echar del poder al socialismo y al comunismo”, por lo que “si Guardiola quiere sentarse con nosotros para este fin nosotros estamos encantados”.

Pelayo se ha mostrado “embargado” por la alegría de ofrecer a “mis compañeros, mi patria y mi región un éxito sin precedentes” para la formación que estará en la Asamblea de Extremadura “representando los valores de España y de la civilización de éxito que defiende”.

El resultado de Vox en la región supone “un paso de gigante” pues “después de 40 años de socialismo tenemos el orgullo y la satisfacción de ofrecer a todos el cambio que Extremadura necesita”, ha manifestado Pelayo, quien ha hecho un llamamiento al resto de formaciones “para que este cambio sea posible y no se vea truncado por egoísmos”.

En su intervención, Pelayo ha defendido la necesidad de un “orden no solo moral, sino también socioeconómico” para cambiar Extremadura, una región que “tiene que despegar y no lo hará destruyendo el patrimonio, con unas infraestructuras que no funcionan, una sanidad lamentable y con las políticas equivocadas del PSOE que nos ha traído a esta situación”.

Si Vox es determinante en el próximo Gobierno regional no permitirá la “ley de vivienda bolivariana que pretendía instaurar Vara en Extremadura, ni el desorden y caos de las infraestructuras con un tren que no llega nunca”, ha dicho.

Pelayo ha agradecido el trabajo de sus compañeros de partido y de todos aquellos “valientes” que han presentado candidatura en los pueblos de la región