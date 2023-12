Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: “El servicio de Memoria Democrática contribuirá a la reconciliación y a cerrar heridas”

Miguel Ángel Morales (Cedillo, 1963) es licenciado en Derecho y secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres desde hace más de una década. En julio de este año se convirtió en presidente de la Diputación de Cáceres, una institución a la que regresaba tras dos legislaturas en la Asamblea de Extremadura (2015-2023).

Profundamente convencido de la responsabilidad de todas las Administraciones en hacer un mundo más justo y solidario, y en dignificar a las víctimas de los represaliados por el franquismo y sus familiares, Morales ha logrado que el PP también apruebe sus primeros presupuestos.

La Diputación de Cáceres va a contar por primera vez con un servicio de memoria histórica, así se recoge en las cuentas de 2024, justo cuando el PP y Vox pretenden equiparar a los represaliados con los franquistas.

Tenemos que aprender de la historia de este país y hay que cerrar definitivamente una herida de nuestra historia. Hay gente que todavía no saben dónde están sepultados o enterrados sus seres queridos, a quienes se les arrebató de manera traumática y sin ninguna razón a sus familiares, simplemente por defender la legalidad, la democracia, la libertad, la dictadura los aniquiló y los masacró. Es una necesidad y un deber de la sociedad con esas personas para llegar a la reconciliación definitiva. En mi vida política y personal tengo un referente que es Conchita Viera, hija del alcalde de Valencia de Alcántara, Amado Viera. Fue asesinado vilmente por los falangistas sin ninguna razón, un buen hombre, un intelectual. Él y 42 compañeros fueron arrojados de mala manera en una mina profunda, en la oscuridad de los tiempos. Conocí a Conchita ya con 80 años y me dijo que ella no se podía morir de ninguna manera sin saber dónde estaba su padre, que su infancia fue traumática no solo por la ausencia de su padre asesinado, sino por el silencio impuesto a su familia para que no hablara de eso. Como consecuencia del trabajo que hizo Julián Chaves y las asociaciones de memoria histórica en Extremadura supimos dónde estaba enterrado Viera y muchas otras personas. Fue un proyecto interesantísimo de la Diputación con la Fundación Arazandi y se pudieron rescatar los cuerpos de esos demócratas. Aparecieron los gemelos, las gafas... Cuando ves in situ los cadáveres, los cráneos perforados por balas, los zapatos de los campesinos... te das cuenta de la atrocidad y la maldad que hubo en un momento determinado.

¿En qué proyectos de ese ámbito va a trabajar la Diputación el año que viene?

Vamos a continuar trabajando en ese sentido. Aún hay personas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor, donde fueron arrojados por el franquismo. Hay familiares que quieren intentar recuperar sus cuerpos y vamos a trabajar en ello por dignidad y respeto, pero también por la concordia y la reconciliación definitiva porque ya el pasado no se puede mover. Hay que aprender del pasado para que en el futuro no cometamos estos errores.

Son 318.000 euros los que se van a invertir en el servicio de Memoria Democrática

Al frente del nuevo servicio, que tendrá esa disponibilidad presupuestaria, está Fernando Ayala que es doctor en Historia, que ha trabajado toda su vida en el ámbito de la memoria democrática y que ya está manteniendo encuentros para mostrar lo que vamos a hacer en los próximos años desde esta institución. El servicio se irá incrementando pero quiero destacar que es la primera vez en la historia que contamos con un presupuesto concreto y un servicio cuyo fin es la reconciliación y acabar con las heridas del pasado.

La presidenta de la Junta no puede trabajar al dictado de Vox, el PP no puede perder la racionalidad

¿Qué opina entonces de la intención de PP y Vox de derogar la Ley de Memoria Histórica de Extremadura?

Es un error, y lo es porque ya hay una ley que aprobó la Asamblea de Extremadura por amplía mayoría y ha habido un trabajo y mucho esfuerzo para su implementación, mucha colaboración con las asociaciones. Es un paso atrás. La historia no se puede hacer de unos contra otros, hay que intentar que haya memoria, justicia y reparación porque lo que ha habido es el intento de silenciar a los familiares de personas que fueron asesinadas. Sin embargo, lo que hubo fueron unos asesinos indignos que fueron contra la historia, contra el bien común, contra la libertad y en contra de la democracia. Entonces de lo que se trata con esta ley y con este servicio de la Diputación es intentar cerrar definitivamente heridas y reconciliar a todos los españoles, me da igual de donde vengan. Espero y deseo que la presidenta de la Junta de Extremadura recapacite porque no puede trabajar al dictado de Vox. El PP ha sido un partido importante en la instauración de la democracia y en la alternancia parlamentaria pero no puede perder la racionalidad. Vox está en ámbitos alejados de la realidad y de la inmensa mayoría de los ciudadanos, por lo que el PP no puede caer en la tentación de aplaudir o de tomar medidas solo para complacer a un grupo minoritario que añora la dictadura y el franquismo.

Otro aspecto contrapuesto entre ambas Administraciones es que mientras que la Junta va a recortar un 26% las ayudas para cooperación al desarrollo, en la Diputación se van a impulsar.

Sí, vamos a aumentar la cuantía de manera muy importante. Las Administraciones Públicas debemos fomentar y potenciar que haya un mundo más amable, más justo, más solidario, más igualitario y yo estoy convencido de que tenemos que aportar en función de la capacidad económica que tengamos. Estamos asistiendo a un genocidio, una masacre indiscriminada en Gaza y es aterrador y dramático que el mundo internacional esté callado ante las barbaridades y los asesinatos de niños y de gente inocente que está haciendo el Gobierno de Netanyahu. Hay que apoyar a esa gente desde el punto de vista humanitario, pero necesitamos también de la cualificación de técnicos y de personas comprometidas para favorecer el intercambio de experiencias enriquecedoras en América Latina o África. Por ejemplo, estamos trabajando con Uruguay en el ámbito del turismo, con Bolivia en desarrollo local para explicarles qué funciones realizan los agentes de desarrollo local, cómo funcionan los incentivos al empleo. Cualquier contribución que se haga para conseguir un mundo, más amable, justo, solidario y más igualitario es positivo siempre. Primero paliar el hambre y las consecuencias de la guerra y luego trabajar en la cualificación y el intercambio de experiencias que enriquecen tanto a los países del sur como a nosotros. También tenemos proyectos concretos para trabajar en otro asunto que es un drama: la venida de tantos migrantes de África, que deben tener apoyo y más en un país como el nuestro y en una región como la nuestra que nos quejamos de la despoblación. En definitiva, los cuatro años de gobierno vamos a seguir incrementando la cooperación al desarrollo.

Combatir la despoblación

También dijo que los presupuestos de 2024 son “sociales y municipalistas porque más de la mitad se destina los municipios. ¿Qué carencias tienen los pueblos de la provincia de Cáceres?

Obviamente en Extremadura todavía hay un problema grave que es la despoblación, sobre todo la provincia de Cáceres donde más del 60% de los municipios son menores de mil habitantes, por lo que la fijación de la población al territorio es un reto. Por eso, de los 191 millones de euros del presupuesto consolidado de la Diputación de Cáceres para 2024, la inmensa mayoría va destinado a los municipios. Son unas cuentas municipalistas para intentar que los pueblos sigan vivos.

¿Cómo se traduce ese objetivo en inversiones?

En conseguir que los municipios tengan viabilidad y una alternativa de futuro. Por poner un ejemplo, garantizamos la liquidez y la solvencia de todos los ayuntamientos desde el 1 de enero. Los tributos, el IBI el impuesto de tracción de vehículos u otras tasas que están domiciliadas se suelen cargar en julio o agosto, si los ayuntamientos tuvieran que esperar a esa fecha no tendrían liquidez. Por eso la Diputación adelanta el dinero que presumiblemente los ayuntamientos van a recaudar en julio. Se trata de un respiro económico y de un respaldo para que los municipios cumplan con otros fines como el alumbrado público, la limpieza viaria o el pago de nóminas. ¿Más ejemplos? Formación de trabajadores públicos, 16 millones para las carreteras de la provincia, depuración de aguas, creación de comunidades energéticas, mejora de las infraestructuras eléctricas, inversiones turísticas aprovechando nuestro potencial medioambiental...

Queremos hacer posible que cualquier persona trabaje desde nuestra provincia para empresas de todo el mundo

Ya que ha hablado de despoblación, ¿supieron los pueblos aprovechar la oportunidad que supuso la pandemia cuando parece que tanta gente descubrió las ventajas del mundo rural?

Parece sorprendente, pero hay gente, no en gran cantidad, que trabajaba en las grandes ciudades que ahora está teletrabajando desde nuestros pueblos, aunque tengan que desplazarse a Madrid un día a trabajar. En ese sentido, la Diputación de Cáceres tiene planes de digitalización con fondos europeos para posibilitar la mejora de la interconexión digital a través de 5G y para extender la fibra digital y posibilitar precisamente eso: que personas cualificadas puedan trabajar desde nuestra provincia para empresas de todo el mundo. Pero también queremos combatir esa despoblación con más de un millón de euros a disposición de los ayuntamientos para que puedan contratar a personas con discapacidad intelectual o física que vivan en los pueblos y también a través de la puesta en marcha de un plan de empleo propio.

La conexión ferroviaria no es competencia de Diputación, pero esta infraestructura también es un inconveniente para poner freno a la despoblación en la provincia. ¿Cuál es el compromiso de la institución?

Vamos a exigir una mejora sustancial de las infraestructuras aunque también hay que reconocer que en Extremadura ha habido un cambio sustancial en los últimos años en los que se han invertido más de 1.600 millones. Nos falta la conexión de Madrid con Navalmoral de la Mata y eso depende también de Castilla La Mancha. Nosotros vamos a seguir reivindicando para que esto sea una prioridad y tenemos un acicate muy importante: un Mundial de fútbol en 2030 con sedes en Portugal y España, que estoy seguro que también servirá para que Madrid se dé cuenta de la importancia de la conexión Madrid-Lisboa por Badajoz. Y el tren Ruta de la Plata también debe ser una prioridad porque esa conexión es fundamental para el norte de la provincia de Cáceres y, por lo tanto, de Extremadura.

En la Diputación se han aprobado los presupuestos por unanimidad, pero ya han denunciado falta de lealtad institucional de la Junta de Extremadura, donde gobiernan PP y Vox. ¿Cómo es la relación?

Nuestra obligación como gestores públicos es resolver los problemas de los ciudadanos, sacar adelante políticas beneficiosas y así lo han entendido el PSOE y el PP en la Diputación. Para eso debe haber lealtad institucional y también se tiene que dar con la Junta de Extremadura, y debe ser de ida y vuelta, No tengo ninguna queja a ese respecto salvo con la consejera de Cultura que no informa de las decisiones que toma en el Consorcio del Gran Teatro de Cáceres. Está totalmente legitimada para ello, no cuestionamos el fondo, pero si nosotros aportamos más de 244.000 euros, al menos que sepamos de qué va la cosa. No lo dijo antes ni durante la reunión. Con las demás consejerías y con la presidenta hemos tenido una relación fluida.

Cuando asumió el cargo a principios del verano dijo que había “muchas posibilidades de que las cosas salieran bien”. ¿Es tan optimista seis meses después?

Voy a poner todo de mi parte, y el equipo de gobierno que dirijo, para que salga bien las cosas porque esto no sale bien para el presidente de la Diputación o para el Partido Socialista, al que pertenezco, tiene que salir bien para los ciudadanos. Me preocupa mucho la situación de crispación en este país. No puedo entender que haya estos enfrentamientos, desórdenes, insultos, descalificaciones... Respeto a todo el mundo y cada uno tiene la letigitimidad que dan las urnas. No podemos estar peleándonos, a veces incluso físicamente. Opinemos, votemos y si podemos llegar a a a cuerdo, para adelante, y sino administremos nuestras diferencias. También le digo que España no es solo Madrid o Barcelona.

Como cacereño, me gustaría que la próxima persona que accediera a la Secretaria General del PSOE fuera de aquí, pero no es una cuestión trascendente

Sucesión en el PSOE de Extremadura

En el plano político, el PSOE de Extremadura puede verse abocado a unas elecciones primarias para elegir al secretario general, ¿pueden ser un riesgo para la salud?

¿Un riesgo? No creo porque ya tenemos experiencia y la democracia nunca es un riesgo. Es una oportunidad, un privilegio y un lujo poder optar por compañeros o compañeras. ¿A mí me gustaría que no hubiera primarias? Bueno, me gustaría que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo todos y todas en que un compañero o una compañera liderara al partido, que no es solo de sus miles de militantes. El PSOE trasciende a la militancia y es muy importante para Extremadura porque ha transformado esta tierra. La gente espera mucho de nosotros y las peleas y enfrentamientos lo que causan en desasosiego y preocupación. Por eso pido a quien quiera dar legítimamente el paso adelante que tengan una visión amplia, no sólo de liderar el partido, sino que sepan que el PSOE es un instrumento fundamental para esta tierra y para el futuro de muchísima gente. El proceso no ha empezado oficialmente pero el compañero de la Diputación de Badajoz [Miguel Ángel Gallardo] ya ha dicho que va para adelante y tiene mi respeto porque obviamente se encuentra legitimado y capacitado. Seguramente habrá más mujeres u hombres que quieran dar el paso y también voy a respetarlo porque luego tomaremos las decisiones en función de sus proyectos.

¿Es hora de que haya alguien de la provincia de Cáceres al frente de su partido?

Es un proyecto regional, aunque casualmente los dos presidentes de la Comunidad Autónoma y secretarios generales han sido de Badajoz pero es un proyecto regional. Me gustaría como ciudadano y como militantes de Cáceres, pero no es una cuestión insalvable, ni excesivamente trascendente, ni se trata de decir a alguien que no por no ser de la provincia.

¿Considera excesivo el tiempo que está pasando desde que Fernández Vara anunció un paso al lado?

El líder del PSOE en Extremadura ahora mismo es Guillermo Fernández Vara y es mi referente político y mi referente en Extremadura ahora mismo. Para mi y para el 98% de los compañeros hasta que haya otro compañero o compañera que elijamos. Estamos pendientes de la convalidación de Ferraz y a la vuelta de Navidad imagino que estará todo el proceso en marcha.