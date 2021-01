Moción de censura del PSOE contra el alcalde de Podemos en Jerez de los Caballeros

El PSOE ha registrado este martes una moción de censura contra el alcalde de Jerez de los Caballeros Juan Carlos Santana (Podemos), que saldrá adelante ya que cuenta con el apoyo de la concejala independiente Manuela Cordobés, y que permitirá a los socialistas recuperar el gobierno en esta localidad, perdido tras los pasados comicios de mayo de 2019.

Santana gobierna con el apoyo y en coalición con PP y Ciudadanos.

El secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, y la portavoz socialista y candidata a la alcaldía, Virginia Borrallo, han explicado en rueda de prensa que esta decisión "no supone saltarse el pacto antitransfuguismo", pues en ese caso "no lo habría permitido la ley".

La secretaria regional de Podemos, Irene de Miguel, sostiene por contra que la moción viola el Pacto Antitransfuguismo y es un "Tamayazo".

La iniciativa según Lemus se produce "por el deterioro de la situación política" y el "descrédito" al que habría abocado a la población el tripartito conformado por PP, Ciudadanos y Podemos; este último fue el partido menos votado de los cuatro.

Para Lemus la mayor prueba de que la decisión no es contraria "al pacto o a la ley antitransfuguismo" es que "legal y jurídicamente se puede llevar a cabo la moción de censura".

"De hecho se intentó hace poco realizar en un ayuntamiento, en Valdetorres, y la ley no lo permitía", ha dicho el presidente provincial del PSOE.

Además Manuela Cordobés, que formó parte de la lista del PP en las pasadas elecciones como independiente, no será liberada, otra prueba, según Rafael Lemus, "de que no hay un pacto oscuro, hay una motivación política por parte de la concejala no adscrita con el proyecto socialista".

Cordobés si formará parte del nuevo equipo de gobierno local.

El PSOE fue la fuerza política con más apoyo ciudadano en Jerez de los Caballeros, a escasos votos de la mayoría absoluta.

Denuncias laborales, contratos cuestionados

Por su parte, Virginia Borrallo, que ya fue alcaldesa y seguirá como vicepresidenta en la Diputación de Badajoz, explicaba que su formación se ha reunido de forma semanal con Cordobés desde el pasado agosto, momento en el que la edil independiente rechazó los presupuestos municipales presentados "al no contar el tripartito con su opinión en la elaboración de las cuentas".

Según Borrallo, la concejala independiente entró en el consistorio "con el compromiso de un proyecto que pusiese a Jerez como cabeza de comarca, como lo ha sido siempre, lo que ha resultado totalmente imposible con el tripartito, más pendiente de solucionar sus problemas que de las problemáticas del municipio, con rencillas personales que han propiciado que ese proyecto no saliese adelante".

Además se han presentado siete denuncias de trabajadores municipales por "malestar" con la gestión y firmado diversos contratos "considerados no muy regulares" que el PSOE prevé auditar cuando entre en el gobierno local.

Tras el registro de la moción, el pleno que abordará la moción se convocará automáticamente para el próximo día 26 a las doce de la mañana.