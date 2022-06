Monago no optará a la reelección y pone fin a 14 años como presidente del PP de Extremadura

La carrera política de José Antonio Monago en Extremadura llega a su fin. El XIII Congreso Regional del PP extremeño se celebrará el próximo 16 de julio en Badajoz y su actual presidente, que lleva 14 años en el cargo, no optará a la reelección y, por tanto, tampoco será el candidato de su formación en la próxima cita electoral autonómica.

“Cedo el testigo... la vida sigue... y quien venga -en alusión a la persona que presidirá el PP extremeño a partir de ese cónclave regional- lo hará infinitamente mejor que yo. Estoy seguro”, ha afirmado Monago este viernes en Mérida.

El expresidente de la Junta de Extremadura (2011-2015) ha expuesto que la decisión de no presentarse a la reelección la tomó hace ocho o nueve meses, pero prefirió no anunciarla entonces para que no fuera contraproducente para el partido y esperar a la convocatoria del congreso regional.

Monago, natural de Quintana de la Serena (Badajoz), ha dado las gracias al conjunto de su formación política y a la sociedad extremeña, “tanto a quienes me han votado como a los que no”, pues “siempre he sentido el cariño y el afecto” de todos los extremeños.

En su despedida también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por la relación que durante este tiempo han mantenido “basada en la lealtad y sinceridad con un objetivo común: el interés general de Extremadura y de los extremeños”.

Su vida política estará ahora en Madrid tras la confianza depositada en él por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al encargarle altas responsabilidades tanto en la dirección nacional del partido como en el Grupo Parlamentario del Senado. “Espero devolverlas con la dedicación y energía que su proyecto para España necesita”, ha añadido.

Por otro lado, Monago ha pedido perdón por los errores que haya podido cometer en la toma de decisiones y “a quien haya podido molestar, le pido mil disculpas”, pues ostentar la presidencia de un partido, como es el PP, “el mejor partido de España y de Extremadura”, es “una gran responsabilidad” que implica la toma de decisiones que “en ocasiones han sido muy duras”, pero que “siempre” las ha tomado “pensando en el bienestar y beneficio de los extremeños”.

Asimismo, ha afirmado que a partir del 16 de julio se pone “a disposición, como un militante más” del futuro presidente/a del partido, “con la misma lealtad que me han demostrado durante estos años”. “En el PP hay gente con mucha experiencia y una militancia como ninguna otra”, ha remarcado.

La vida política de Monago comenzó como concejal del Ayuntamiento de Badajoz (1991-2008), y también ha sido diputado autónomico de la Asamblea de Extremadura desde 2003 y senador (2008-2011 y nuevamente desde 2019).

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, María Guardiola, será quien tome el relevo de Monago al frente del PP de Extremadura. Guardiola, que aún no lo ha anunciado de forma oficial, es la candidata elegida por Génova, tanto por la actual Ejecutiva como por la liderada por Pablo Casado, lo que ha motivado la renuncia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que desde hace un año había dado a conocer su intención de continuar su carrera política en Mérida.